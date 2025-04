Test du MacBook Air M4 : l'excellent ordinateur qui ne prend pas de risque

Un an après la sortie d'un MacBook Air M3 apprécié, Apple revient avec un nouvel ordinateur, sobrement baptisé M4. Malgré un prix en baisse, la marque a-t-elle su proposer quelque chose de nouveau ?

Un an après la sortie du MacBook Air M3, Apple revient sur le devant de la scène avec un modèle d'ordinateur inédit, le MacBook Air M4. Avec une nouvelle puce et des performances optimisées, celui-ci vaut-il la peine d'être acheté ? Ce changement de génération est-il synonyme d'innovation ?

Nous avons eu l'occasion de tester le MacBook Air M4 le temps de plusieurs semaines, et avons pu nous forger notre avis. Malgré une ressemblance frappante avec son prédécesseur, le dernier ordinateur d'Apple ne manque pas de charme et continue d'allier l'utile à l'agréable. Voici ce que nous avons pensé du MacBook Air M4.

Le récap de notre test du MacBook Air M4 Un design inchangé mais toujours aussi beau

mais toujours aussi beau Une très bonne autonomie qui dure des jours entiers

qui dure des jours entiers Une taille de stockage agrandie et bienvenue Les problèmes logiciels liés à MacOS qui empêchent de jouer à de nombreux jeux

qui empêchent de jouer à de nombreux jeux Un tarif très élevé qui ne conviendra pas à tous les types de bourse

Un design inchangé qui ne déçoit pas

Quand on aime, on ne change pas. Voilà l'adage qui représente bien ce nouveau MacBook Air M4, similaire en tout point à son prédécesseur, le MacBook Air M3. Le design est inchangé, mais à quoi bon innover lorsque celui-ci tient la route et est régulièrement cité comme une référence dans ce domaine ? Apple s'en tient à ses acquis, mais nous n'allons pas les blâmer pour ça.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Le MacBook Air M4 présente donc, sans surprise, un châssis monolithique à la surface mate et aux bords arrondis. Même recette que le MacBook Air M3, avec la présence d'une petite encoche au bas du pavé tactile, qui aide à ouvrir l'appareil sans la moindre difficulté. Le clavier, qui dispose de touches noires, est agrémenté d'un rétroéclairage pouvant être configuré selon vos besoins. Rédiger un texte sur le MacBook M4 est toujours un plaisir particulier, les touches étant fines mais stables et mates. Le trackpad est, quant à lui, aussi doux qu'agréable à l'utilisation.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Comme son nom l'indique, le MacBook Air M4 est très léger. L'appareil ne pèse que 1, 24 kg pour une épaisseur de 1,13 cm une fois refermé (soit plus fin qu'un auriculaire). Cette finesse justifie l'absence de lecteurs de carte SD, de ports USB, HDMI ou encore Ethernet sur les côtés. Une caractéristique préjudiciable dans certains cas, mais que nous ne pouvons pas reprocher à Apple. Il sera donc suggéré de vous acquitter d'un adaptateur si vous avez besoin de plus de ports.

Le MacBook Air M4 dispose en revanche de deux ports Thunderbolt 4 (USB-C) et d'un port MagSafe 3 sur la tranche gauche, ainsi qu'une prise casque 3,5 mm du côté droit.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Les MacBook Air M4 sont disponibles à la vente selon quatre couleurs différentes : Lumière Stellaire, Argent, Bleu Minuit et Bleu Ciel. Notre modèle de test revêt cette dernière couleur, qui n'avait de bleu que le nom. Le châssis de l'appareil semble surtout gris dans la grande majorité des environnements. Seuls quelques timides reflets bleus ont pu discrètement faire leur apparition.

L'écran ne change pas d'un pouce

Comme ses prédécesseurs, le MacBook Air M4 est disponible en 13 et 15 pouces. Notre modèle affiche cette dernière dimension. L'écran Liquid Retina de l'ordinateur Apple reste sur la même lignée que ses prédécesseurs, avec une finition d'écran brillante qui retient très facilement les marques de doigts.

Tout en haut de l'écran du MacBook Air M4 se tient l'encoche de la caméra, qui n'a pas bougé d'un iota par rapport à la précédente génération. Celle-ci dispose de 12 Mpx et peut enregistrer des vidéos en 1080p. Une qualité tout à fait appréciable lorsqu'il s'agit de faire des visioconférences par exemple.

Les bordures noires qui encadrent l'écran du MacBook Air M4 sont elles aussi identiques à celles de la génération précédente. Nous n'aurions pas dit non à un peu plus de finesse.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Le MacBook Air M4 dispose d'un écran doté d'une luminosité maximale de 500 nits. Naturellement, celui-ci sait s'adapter à votre environnement afin de proposer une luminosité adaptée, selon s'il fait grand soleil ou nuit noire. Si dans l'ensemble, l'écran d'Apple s'ajuste correctement, il nous est arrivé de rencontrer quelques problèmes avec celui-ci, majoritairement en train. Il est possible toutefois de désactiver la luminosité automatique.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Malgré ces désagréments, Apple propose un écran très qualitatif. Capable de prendre en charge un milliard de couleurs, il présente une résolution native de 2 560 x 1 664 pixels (un peu moins que le MacBook Air M4 à 15 pouces, qui lui atteint 2 880 x 1 864). L'ordinateur sait afficher de très belles images, aux contours nets et à la colorimétrie éclatante, grâce à la nouvelle technologie True Tone. Concernant le taux de rafraîchissement, le MacBook Air M4 se limite à 60 Hz.

Des performances qui mettent les bouchées doubles

Si le MacBook Air M4 semble proposer très peu de nouveautés par rapport à son grand frère de 2024, quelques subtilités sont à mettre en avant : notamment la mémoire interne. Finie la RAM à 8 Go, Apple double la mise avec 16 Go (configurable en 24 ou 32 Go). Une nette évolution qui permet de faire tourner des logiciels gourmands en ressources ou de travailler en multitâche sans problème. Nous déplorons en revanche la faible capacité de stockage interne, qui commence à 256 Go.

Le nouveau MacBook d'Apple dispose de performances nettement améliorées, qui se ressentent lorsqu'un jeu est lancé sur l'écran. Nous avons pu tester pour l'occasion Resident Evil 3, sans rencontrer le moindre défaut. Le MacBook Air M4 confirme ainsi sa puissance, que ce soit pour les jeux ou les logiciels de montage comme Premiere Pro.

© Apple

Notons par ailleurs que le MacBook Air M4 ne dispose pas de ventilateurs, ce qui signifie qu'il demeure silencieux en toutes circonstances. Ce silence est très appréciable, en particulier lorsque vous regardez une vidéo ou que vous souhaitez travailler au calme. Nous n'avons pas remarqué de chauffe de l'appareil, même en cas d'utilisation prolongée.

Une fois n'est pas coutume, les MacBook ne semblent toujours pas s'adresser aux joueurs de jeux vidéo. Il est de fait impossible de télécharger la plupart des jeux disponibles sur Internet. Une grande partie des titres sont incompatibles avec les ordinateurs d'Apple. En revanche, les heureux élus qui peuvent tourner sur le MacBook Air M4 sont aussi beaux que fluides et immersifs, notamment grâce à la capacité de ray-tracing.

Le MacBook Air M4 est compatible avec le Wi-Fi 6E, qui est certes moins rapide que le Wi-Fi 7, mais qui dispose toutefois d'une vitesse de connexion rapide. L'ordinateur d'Apple fonctionne avec le Bluetooth 5.3, moins récent que la version 5.4, mais qui n'a présenté aucun problème au cours de notre test. Nous avons pu connecter par exemple des écouteurs sans fil sans rencontrer le moindre accro.

Un son comme au cinéma

Le MacBook Air M4 dispose d'une configuration audio similaire à celle du M3. Apple a misé sur un système à quatre haut-parleurs capable de prendre en charge l'Audio spatial. La qualité du son est tout simplement irréprochable, capable de retranscrire à la perfection les graves, medium et aigus (même lorsque son est poussé à fond). Apple propose un appareil idéal pour regarder des vidéos sur YouTube, ou des films et séries en streaming.

Une autonomie impeccable

Voilà bien un des plus grands points forts du MacBook M4 Air. L'autonomie de l'ordinateur d'Apple est tout bonnement exemplaire, permettant de tenir au moins deux jours sans avoir besoin de recharger l'appareil. Le MacBook M4 ne perdra que très rarement plus de 50% en une journée, même si celui-ci reste allumé plusieurs heures d'affilée. Il demeure évident toutefois que la batterie dégringole plus vite si un jeu ou un logiciel lourd est lancé.

Relevons par exemple les 10h30 d'utilisation du MacBook au cours du lundi 31 mars, où la consommation n'a pas atteint les 40% de batterie. Un résultat impressionnant qui illustre l'endurance de l'ordinateur d'Apple.

© Valentin Gasselin / Linternaute

La capacité de recharge du MacBook M4 Air est, quant à elle, moins impressionnante. Il est nécessaire de patienter entre deux et trois heures pour passer de 0 à 100% : un temps long qu'Apple aurait pu corriger pour son nouvel ordinateur. Cette faiblesse est compensée par l'endurance notoire dont fait preuve le MacBook Air M4.

Notre conclusion

En définitive, notre test du MacBook Air M4 est très positif. Apple ne change pas son fusil d'épaule et ne prend aucun risque sur ses ordinateurs, ce qui est tout à fait compréhensible au vu de la qualité de leurs produits. Si en plus de cela, la firme américaine décide de baisser les prix par rapport à la génération précédente, que demander de plus ? Le MacBook Air M4 est vendu à 1 199 euros dans sa version 13 pouces et à 1 499 euros dans sa version 15 pouces, soit environ 100 euros de moins que leurs ancêtres au moment de leur sortie.

Qu'il s'agisse du design, de l'écran, des performances ou de la qualité audio, le MacBook Air M4 ne déçoit sur aucun point. Du moins, presque, puisque les gamers ne trouveront toujours pas chaussure à leurs pieds en se tournant vers Apple. La faible quantité de jeux compatibles ternit légèrement la splendeur du MacBook Air M4.

Nous avons beaucoup apprécié manipuler cet ordinateur. Apple réussit à conjuguer finesse, esthétique et puissance dans son MacBook Air M4, que nous vous recommandons. En raison de son prix très élevé, il convient de souligner qu'Apple ne s'adresse pas à tout type de public, mais surtout aux professionnels ou aux bourses relativement aisées.