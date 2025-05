Prise en main de la Huawei Watch Fit 4 Pro : un petit coup de coeur qui peut s'améliorer

Après une Watch Fit 3 très réussie, Huawei continue de se concentrer sur les appareils connectées en dévoilant les Watch Fit 4 et 4 Pro. Nous avons pu essayer cette dernière et c'est un petit coup de coeur sans être dénué de défauts.

Huawei revient de loin. La firme lutte toujours sur le marché de la téléphonie mobile et préfère désormais se concentrer davantage sur les appareils connectés et tablettes pour s'imposer en Europe. Forte de cette décision, Huawei a dévoilé en 2024 une nouvelle montre Watch Fit 3 que nous avions beaucoup apprécié au sein de la rédaction.

2025 est une année bien entamée et l'occasion parfaite pour Huawei de peaufine sa petite montre connectée avec deux nouvelles sorties : la Huawei Watch Fit 4 et la Fit 4 Pro. Nous avons pu essayer cette dernière pendant quelques semaines afin de vous en livrer notre verdict.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur.

Le récap de notre prise en main de la Huawei Watch Fit 4 Pro Un design grand public agréable à l'oeil et à l'usage

agréable à l'oeil et à l'usage Des performances correctes

Bonne autonomie Très peu d'applications disponibles

Certaines installations et notifications compliquées à exécuter

Un design clairement inspiré

Difficile de ne pas évoquer l'éléphant au milieu de la pièce : la Huawei Watch Fit 4 Pro ressemble beaucoup à ce que l'on peut retrouver chez Apple ces dernières années. Le boitier argent se marie donc avec une petite couronne du coloris de votre montre (vert pour la nôtre) et d'un second bouton permettant d'accéder rapidement aux entrainements.

La première impression observée en portant la Huawei Watch Fit 4 Pro est sa légèreté. La montre se ressent à peine au poignet et vous sentirez bien davantage son bracelet (en fonction de la matière équipée).

La Watch Fit 4 Pro est légère et agréable à porter. © Huawei / Julian Madiot

Les bordures de l'écran de la Huawei Watch Fit 4 Pro sont assez épaisses. Rien qui n'empêche de profiter d'une bonne lisibilité, mais on se dit qu'il y a encore du progrès possible en la matière pour Huawei. La Fit 4 Pro reste cependant assez passe-partout avec un design minimaliste contrairement à d'autres montres plus massives. Un reproche que nous avions évoqué sur la Watch GT 2 Pro l'an dernier. La Watch Fit 4 Pro est plus petite et passe-partout ce qui la destine à un plus large public.

Nous émettons cependant un peu plus de réserve sur le bracelet en nylon fourni avec notre exemplaire qui, s'il n'est pas une catastrophe en soi, n'est pas aussi agréable au quotidien que des bracelets tels qu'on peut en retrouver pour l'Apple Watch pour un prix quasi équivalent.

© Huawei / Julian Madiot

Des performances très correctes pour sa gamme de prix

Nous avons pu porter la Huawei Watch Fit 4 Pro pendant un peu plus d'une semaine à notre poignet. La montre est aussi bien compatible avec les appareils Android que les iPhone et nous n'avons pas relevé de majeures différences entre ces deux plateformes.

L'appareillage entre la Watch Fit 4 Pro et votre smartphone se fait avec l'application "Huawei Santé". Inutile de chercher cette dernière sur votre Google Play Store, elle n'est pas acceptée par Google. Il faudra donc télécharger son APK sur le site officiel de Huawei.

L'installation de la Huawei Watch Fit 4 Pro n'est pas très compliquée en soi. Le seul petit hic qui nous agace au quotidien vient plutôt de notre smartphone où la notification "HUAWEI WATCH FIT 4 PRO Connecté" est toujours apparente est impossible à retirer. Le reste de l'application se veut assez intuitive et pratique, mais nous y reviendrons plus tard.

Au quotidien, et pour les non-sportifs, la Huawei Watch Fit 4 Pro est assez pratique pour réduire son temps d'écran du téléphone. Les notifications arrivent rapidement sur la montre et sont bien catégorisées en fonction de leur provenance (appel, messages/réseaux sociaux, mises à jour...). La majeure partie des utilisateurs pourra donc profiter des notifications de leur téléphone sans avoir besoin de consulter ce dernier. Dommage qu'il ne soit pas possible de répondre directement à certaines notifications comme celles des réseaux sociaux.

Le suivi de position et GPS est précis. © Huawei / Julian Madiot

Nous n'avons malheureusement pas pu effectuer de séance de sport avec la Watch Fit 4 Pro, mais nous avons tout de même voulu tester ses fameux traqueurs de position en nous déplaçant dans Paris. Huawei argue que sa nouvelle montre connectée est capable de traquer avec précision les déplacements de l'utilisateur grâce au GPS intégré. En voulant essayer Petal Maps (l'équivalent de Google Maps chez Huawei), nous faisons face à plusieurs déconvenues : l'application n'est pas disponible sur iOS. lorsque nous scannons le QR Code d'installation sur Android, même son de cloche : le Google Play Store nous indique que l'application n'est pas disponible pour notre appareil. Nous passons donc par une APK trouvée sur le net (ce qui n'est pas très rassurant), mais le tout finit par marcher parfaitement. Les itinéraires et tracés sont assez précis et la montre réagit assez rapidement pour nous alerter de notre direction. Notre plus grosse critique vient plutôt de Petal Maps qui ne permet pas d'afficher la carte sur la montre, mais uniquement les directions.

Nous avons également pu tester les fonctions de sommeil, de stress, d'exercices respiratoires et d'ECG. Ces dernières se veulent assez précises et faciles à utiliser.

Concernant le sommeil, la montre a bien pu traquer nos différentes phases d'endormissements. Les résultats diffèrent quelque peu de ceux observés avec une Apple Watch Ultra (qui se veut un peu plus précise) mais sans que ce soit choquant pour autant. L'application propose tout plein d'options pour améliorer le sommeil avec un suivi (journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel), des musiques pour s'endormir, de l'enregistrement et bien d'autres petites fonctionnalités faciles à utiliser.

Le suivi du sommeil avec la Huawei Watch Fit 4 Pro est plutôt correct. © Huawei / Julian Madiot

L'analyse du stress permet, quant à lui, d'être alerté lorsque la montre détecte une activité suspecte. Dommage cependant que le suivi semble avoir parfois des difficultés à s'afficher sur la montre alors qu'il est bien présent sur l'application mobile. En cas de détection de stress, des exercices respiratoires peuvent être proposés avec plusieurs durées en fonction de vos besoins. Rien de particulièrement transcendant, mais le tout fonctionne bien et pourra s'avérer pratique pour certains utilisateurs. Le rythme cardiaque est, quant à lui, mesuré fréquemment pour vous alerter en cas d'activité trop élevée.

Une autonomie et une recharge correctes

L'autonomie annoncée par Huawei pour la Watch Fit 4 Pro est de 7 jours pour une utilisation classique et de 10 pour une utilisation modérée. De notre côté, nous avons plutôt opté pour la deuxième solution en portant la montre de façon quasi ininterrompue au quotidien.

Au final, notre exemplaire de la Huawei Watch Fit 4 Pro aura bien tenu dans le temps. La montre a finit par s'éteindre complètement au bout d'un peu plus de 9 jours d'utilisation qui incluaient de la navigation, des notifications (avec réponses depuis la montre) et du contrôle de musique. En moyenne, la Huawei Watch Fit 4 Pro perd un peu plus de 10% de batterie par jour.

En voulant recharger notre Huawei Watch Fit 4 Pro, nous avons la belle surprise de découvrir un nouveau chargeur au format "palet" inclus avec la montre. Exit donc le mini chargeur en USB-A de l'an dernier qui se voulait bien trop petit et sensible à la transpiration et traces de doigts. Le nouveau chargeur fait le job et il nous vous faudra qu'une petite heure pour recharger pleinement la montre.

Notre conclusion à la prise en main de la Huawei Watch Fit 4 Pro

Difficile de trouver beaucoup de défauts à cette petite montre qui s'avère très convaincante pour son prix ! Si certains pesteront sur son design très clairement repris d'autres modèles concurrents, nous pensons plutôt qu'il est naturel de s'inspirer des meilleurs.

Au quotidien, la Huawei Watch Fit 4 Pro est très agréable à porter et à utiliser. Ses véritables défauts tiennent surtout dans son manque cruel d'applications, notamment musicaux puisque seul Spotify semble pouvoir être commandé à l'heure où nous écrivons ces lignes. L'application Petal Maps est, quant à elle, impossible à installer de façon classique sur notre smartphone et il faudra passer par une APK en ligne pour s'en sortir. Rien qui soit particulièrement handicapant, mais il faut le souligner.