Test du Logitech G522 : un casque efficace, mais qui ne conviendra pas à tout le monde

Nous avons pu tester le dernier casque à destination des gamers de Logitech et ce dernier s'avère très correct malgré quelques petits défauts.

Si vous êtes un gamer assidu, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de Logitech. La marque suisse s'est rapidement imposée dans plusieurs secteurs pour proposer des équipements informatiques qui équipent bon nombre de joueurs et professionnels du gaming.

Logitech revient en ce début d'été 2025 avec un tout nouveau produit à proposer à l'ensemble des joueurs : le casque gaming sans-fil G522. Nous avons pu le tester à la rédaction en marge de sa sortie et nous avons quelques remarques à faire sur ce dernier !

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur.

Le récap de notre test du casque Logitech G522 Design maitrisé notamment avec ses éclairages RGB personnalisables et son poids très léger.

notamment avec ses éclairages RGB personnalisables et son poids très léger. Performances audio très bonnes

Le logiciel G Hub toujours aussi facile d'utilisation et plutôt complet

toujours aussi facile d'utilisation et plutôt complet Autonomie plutôt correcte Oreillettes impossibles à replier , ce qui ne facilite pas le transport ou le rangement

, ce qui ne facilite pas le transport ou le rangement L'éclairage impacte beaucoup l'autonomie

Un design qui ne passe pas inaperçu

Dans la description officielle du G522, Logitech décrit son nouveau casque comme "une signature visuelle et sonore (...) le G522 affiche un design affirmé". Difficile de leur donner tort sur ce point tant le G522 dispose d'un design facilement reconnaissable avec ses deux immenses éclairages RGB, mais nous reviendrons sur ces derniers.

Le casque G522 est majoritairement composé de plastique recyclé en deux coloris : blanc ou noir. C'est de ce dernier dont nous disposons pour notre test. Si le plastique ne constitue pas le matériau le plus solide en cas de chute de l'appareil, cela permet à ce dernier d'être extrêmement léger avec un poids estimé à 290 g. Cela se ressent au quotidien puisque nous n'avons jamais ressenti la moins sensation de lourdeur avec le casque placé sur notre tête, et ce, même pendant de très longues sessions de jeu.

Le casque G522 se reconnait rapidement avec ses deux énormes zones d'éclairage RGB. © Logitech / Julian Madiot

Ce confort est en partie assuré par la présence d'un bandeau avec mousses respirantes qui permet un bon repos sur le sommet de notre crâne. Ce bandeau est également un peu extensible pour les plus grandes têtes ou ceux qui aimeraient une prise plus ferme. Dommage que seulement deux prises soient disponibles. On aurait aimé un système à cran ou davantage réglable pour tous les types de crânes.

Le bandeau du G522 est agréable, mais n'est pas beaucoup personnalisable. © Logitech / Julian Madiot

Au quotidien, le port du G522 se veut tout de même très pratique. Les mousses présentes sur chaque côté du casque sont à mémoire de forme et cela se ressent particulièrement lorsque l'on porte des lunettes où l'on ne ressent pas que le casque vient "écraser" ces dernières. Dommage cependant que les oreillettes ne puissent pas être pivotées comme c'était le cas avec la collection Aurora et le casque G735.

Des boutons regroupés et accessibles

A l'inverse de nombreux casques présents sur le marché, Logitech a fait le choix de placer l'ensemble des boutons sur une même oreillette, à savoir la gauche. Si cela peut rapidement soulever tout un tas de questions (allons-nous différencier le bouton d'allumage de celui d'appareillage s'ils sont tous au même endroit ?), Logitech a clairement bien travaillé sa copie.

Chaque bouton dispose d'une forme différente facile à identifier. Le bouton d'allumage se déclenche simplement en le pivotant, ce qui est bien plus pratique qu'un appui long. Le bouton d'appareillage est le plus petit du casque et donc difficile à atteindre à moins de vraiment le chercher ce qui évite de couper votre connexion sans le faire exprès. Enfin, le bouton pour mettre le micro en sourdine est celui qui ressort le plus, le rendant facile à trouver et à presser. La molette de volume est, quant à elle, située juste à côté d'une petite bosse facile à trouver avec le pouce et s'avère très rigide et donc facile à contrôler avec précision.

Les boutons du G522 sont tous regroupés au même endroit. © Logitech / Julian Madiot

Un excellent rendu sonore pour grands et petits gamers

Le Logitech G522 se veut être une référence pour tous les profils de joueurs. S'il est facile de s'adapter aux profils très "casual", il faut travailler un peu plus sa copie pour s'adresser aux joueurs professionnels. Ces derniers ont besoin d'une excellente spatialisation et reconstitution du son pour entendre leurs adversaires et anticiper leurs mouvements. Avec un signal audio de 48kHz/24-bit, le G522 se débrouille très bien en la matière. Il est notamment possible de connecter le casque de trois façons différentes :

Connexion USB : vous oblige à dépendre d'un câble, mais permet de ne pas se soucier de l'autonomie du casque et de disposer d'une très faible latence.

vous oblige à dépendre d'un câble, mais permet de ne pas se soucier de l'autonomie du casque et de disposer d'une très faible latence. Connexion Lightspeed : nécessite de brancher un dongle USB à votre appareil, mais permet de bénéficier d'une faible latence lors de vos jeux.

nécessite de brancher un dongle USB à votre appareil, mais permet de bénéficier d'une faible latence lors de vos jeux. Connexion Bluetooth : pas de dongle ou de câble, mais une latence un poil plus prononcée. Pratique pour une utilisation casual.

Lors de nos parties de jeux, nous n'avons jamais éprouvé de difficultés à entendre nos déplacements, ceux de nos alliés ou ceux de nos ennemis. Un atout non négligeable lors de parties en ligne compétitives avec une qualité sonore qui n'est pas sans rappeler celle du casque Pro X 2 de Logitech (qui coûte tout de même 30 euros de plus que le G522 !). Les joueurs plus casus apprécieront l'équilibre du son produit par le G522 qui restitue plutôt bien les médiums et aigus même si nous aurions apprécié des basses un peu plus prononcées.

Casque gaming oblige, le G522 est compatible avec un micro inclus à l'achat. Si ce dernier n'atteint pas les performances de certains microphones sur bras comme notre Yeti GX ou Yeti Studio, il s'avère largement suffisant pour convenir aux attentes d'une majorité de joueurs. Petit bonus : ce microphone est pourvu d'une petite LED qui s'allume lorsque vous êtes mis en sourdine. Un moyen simple de vérifier que personne ne vous entend actuellement, et ce, sans avoir à retirer le casque pour vérifier si le bouton de sourdine est bien activé.

La personnalisation Logitech grâce à G Hub

Qui dit appareil Logitech dit intégration au logiciel G Hub. Cette application, disponible aussi bien sur Windows que sur Mac, permet de suivre l'autonomie du casque, mais surtout de personnaliser votre utilisation du casque G522 avec plusieurs réglages.

Tout d'abord, il est possible de profiter d'un égaliseur pour disposer d'une expérience audio plus proche de nos attentes (notamment en amplifiant les basses). Plusieurs configurations sont disponibles par défaut, mais il est également possible de créer les vôtres. Une option de son spatial est également disponible, mais requiert l'installation d'un logiciel supplémentaire qui n'est malheureusement pas disponible sur Mac.

Le logiciel GHub est toujours simple à prendre en main. © Logitech / Julian Madiot

Evidemment, le logiciel GHub est surtout pratique pour personnaliser les éclairages du casque G522 qui sont au nombre de deux. Situés sur chaque oreillette, ces derniers peuvent être d'une couleur fixe ou un enchainement de plusieurs fondus de couleurs de votre choix. Il est même possible de faire briller ces éclairages en fonction du son qui émane de votre PC. Le G522 permet également un effet spécial "pointe pulsar" qui permet de mélanger deux couleurs sur une même oreillette, ce que nous choisissons au quotidien.

Les éclairages du G522 sont personnalisables selon vos goûts. © Logitech / Julian Madiot

Hélas, ces éclairages pèsent assez lourd dans l'autonomie du Logitech G522, aussi préférons nous parfois les désactiver pour gagner quelques heures de jeux supplémentaires.

Une autonomie qui prend soin de sa batterie

Lors de nos essais, le casque a tenu un peu plus de 26h d'utilisation avec les éclairages RGB activées sur l'option "pointe pulsar". Cela signifie que les éclairages étaient allumés en permanence et sans animation particulière pour changer ces derniers. Une autonomie plutôt correcte donc puisque le casque G735 ne disposait que d'une autonomie de 15-20h tandis que le G Pro X2 atteint les 50 heures.

Une façon simple d'améliorer l'autonomie du G522 consiste à... Désactiver ses éclairages. En effet, ces derniers ont un impact sur la batterie du casque et pas des moindres. En retirant les éclairages RGB du G522, nous parvenons à obtenir une autonomie quasiment deux fois supérieure avec plus 50h d'utilisation ! A vous de voir donc si vous préférez utiliser le casque plus longtemps, mais au détriment du style. Il est également possible d'atténuer l'éclairage lorsque le casque détecte une inactivité. Plutôt pratique.

Logitech propose également une option très bien pensée pour améliorer la durée de vie du G522 : un mode de protection de la batterie. Ce dernier vous empêche de recharger l'appareil à plus de 80% ce qui est le niveau généralement conseillé pour préserver la durée de vie d'une batterie pendant plus longtemps. Un procédé que l'on retrouve sur de nombreux appareils électroniques de nos jours, et notamment les smartphones.

Notre conclusion au test du Logitech G522

Le meilleur atout du Logitech G522 s'avère au final être son prix. Bien situé entre le G735 et le Pro X 2, ce nouveau casque dispose de solides arguments pour du milieu de gamme. Qu'il s'agisse de son design maitrisé et agréable à utiliser ou tout simplement de ses capacités audio très correctes, le G522 se place comme un excellent choix pour tout type de gamer.

Les plus gros joueurs pourront cependant pester contre son autonomie qui est sérieusement affectée par les éclairages. On vous conseille donc plutôt de les désactiver si vous souhaitez profiter pendant longtemps du G522. Dommage également que les oreillettes ne puissent pas se rétracter, rendant le casque assez compliqué à transporter si vous avez l'habitude de voyager avec votre équipement.