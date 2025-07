Headphone (1) : Nothing dévoile son tout premier casque audio au design... Particulier

Prix compétitif, bonnes performances et design osé, voilà comment on pourrait résumer le Headphone (1), premier casque audio de la marque Nothing.

Les fans de Nothing le savent : la marque s'est d'abord illustrée dans les produits audio avant de se lancer sur le marché des smartphones. Les écouteurs Nothing Ear et Nothing Ear(1) figurent toujours parmi les meilleurs dans leurs gammes de prix, et ce, plus d'un an après leur sortie. Il n'est donc pas très étonnant de voir Nothing se lancer à nouveau sur un produit audio avec le Headphone (1). Il s'agit, en outre, du tout premier casque audio entièrement conçu par la firme en partenariat avec KEF.

© Nothing

Un casque audio au design original

L'une des marques de fabrique de Nothing tient dans le design "tout en transparence" de ses produits. La firme frappe à nouveau avec le Headphone (1) puisque le casque dispose d'éléments transparents qui laissent apparaitre quelques composants internes du casque, le logo de la marque ainsi que celle de KEF.

En outre, le casque est dotés de plusieurs matériaux comme de l'aluminium ou des coussinets en PU pour un toucher doux et une résistances aux marques (notamment de maquillage et de transpiration). Ces coussinets sont entièrement interchangeables.

Le Headphone (1) ne peut se replier entièrement, mais ses coussinets peuvent être tournés vers l'intérieur afin d'être rangés dans la pochette de transport incluses à l'achat.

© Nothing

Du côté des boutons, le Headphone (1) est doté trois boutons spécifiques (quatre si on compte l'alimentation). Le premier est un "roller" pouvant contrôler le volume en roulant votre doigt par dessus ou en cliquant pour stopper ou lancer votre musique. En maintenant ce roller, vous contrôlez également la réduction de bruit active ANC ou le mode transparence. Juste en dessous, vous retrouverez un "paddle" qui permet de changer la musique en cours ou, en maintenant le bouton vers la droite ou la gauche, d'avancer ou reculer dans la musique en cours.

Enfin, et c'est assez innovant pour le mentionner, un dernier bouton est situé sur le boitier du Headphone (1) et permet de lancer l'assistant IA de votre smartphone. Cela peut notamment être Bixby sur un Samsung, Gemini sur un Google Pixel ou ChatGPT sur un Nothing Phone.

Enfin, du côté des connectiques, le Headphone (1) dispose d'une compatibilité Bluetooth 5.3 (jusqu'à 10 m de portée), d'une double connexion, du support des codecs audio HD LDAC, d'un port USB-C et d'un port Jack pour une qualité de son "sans perte".

© Nothing

Des performances pensées pour atteindre la concurrence

Le Headphone (1) s'attaque à un marché déjà bien chargé : les casque audio haut de gamme. Il arrive donc en confrontation directe avec des références comme le Sony XM5 ou les AirPods Max d'Apple.

Pour délivrer de bonnes performances, Nothing s'est allié à KEF, une marque réputée pour son savoir-faire en matière d'audio. Le Headphone (1) dispose notamment de drivers dynamiques en 40 mm ainsi que d'une compatibilité avec le son spatial pour avoir l'impression d'être au milieu d'une salle de concert. Ce son spatial s'appuie notamment sur six axes de capteurs pour vous repérer dans l'espace.

Qui dit casque dit souvent réduction de bruit active. Le Headphone bénéficie de trois niveaux d'ANC pouvant réduire jusqu'à 42 Db ainsi que d'un mode transparence pour entendre ce qui vous entoure tout en profitant de votre musique.

Côté autonomie, Nothing annonce 35h d'écoute en continu sur le Headhphone (1) avec la réduction de bruit activée. Ce score monte jusqu'à 80h d'autonomie sans l'ANC. Le casque dispose également d'une charge rapide avec 2,5h d'autonomie gagnée en 5min de recharge.

A quel prix est proposé le Headphone (1) ?

Bien que Nothing semble de plus en plus se diriger vers le haut de gamme du côté des smartphones flagships, le Headphone (1) affiche un prix plutôt compétitif. Le casque est proposé à partir de 299 euros en France avec des précommandes disponibles sur Fnac, Darty, Amazon, LDLC, Boulanger et SonVideo.com.

Quelle date de sortie pour le Headphone (1) ?

Le Headphone (1) sera très prochainement disponible en deux coloris : noir ou blanc. Officialisé au tout début du mois de juillet, le casque de Nothing sera disponible en précommande à partir du 4 juillet et disponible dès le 15 juillet prochain.