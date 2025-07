Test du Headphone (1) : un casque aussi original que surprenant pour son prix

Avec son premier casque audio transparent, Nothing s'attaque à de sacrés concurrents comme Sony ou Apple.

Difficile de rester de marbre lorsque Nothing annonce développer un casque audio. La firme dirigée par Carl Pei, ancien PDG de OnePlus, s'est notamment illustrée grâce à d'excellents produits audio comme les écouteurs Nothing Ear et Ear (a).

Annoncé en marge de leur tout dernier smartphone, le Headphone (1) est donc le premier casque audio de Nothing. Une première tentative orchestrée en partenariat avec les spécialistes du son de KEF pour s'implanter sur un marché déjà bien occupé par des Sony, Bose et Apple. Après plusieurs jours de tests, nous sommes bien forcés de reconnaître que le Headphone (1) est une vraie réussite pour son prix de 299 euros.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur.

Le récap de notre test du casque Nothing Headphone (1) Un design original mais qui ne plaira pas à tous

mais qui ne plaira pas à tous Performances audio très bonnes

L'application Nothing X toujours excellente et intuitive

toujours excellente et intuitive Excellente autonomie et charge rapide pour profiter de plusieurs heures d'écoute en quelques minutes Oreillettes impossibles à replier sur elles-mêmes et l'étui de transport est assez large

sur elles-mêmes et l'étui de transport est assez large Quelques fonctionnalités non disponibles sur notre exemplaire de test

Un design qui va faire parler

Parler d'un produit Nothing sans évoquer son design serait un blasphème. L'entreprise est notamment reconnue pour proposer des appareils aux designs très (trop ?) originaux avec des éléments transparents. Pour le Headphone (1), Nothing a décidé de bousculer les codes des casques audio au risque de proposer un design très clivant.

Prenez les oreillettes. Sur un casque ordinaire, ces dernières sont généralement très classiques et lisses. Le Headphone (1) opte pour des oreillettes carrées et munies d'une partie transparentes. Si le rendu final est très original, il faut avouer qu'il ne fait pas l'unanimité auprès de notre entourage. Sur les dix personnes que nous avons interrogées à ce sujet, près de six déclarent détester cette esthétique tandis que les quatre autres adorent.

Le design du Headphone (1) est très particulier. © Linternaute

Les boutons où il faut appuyer dessus pour contrôler votre volume ou votre musique ? Ceux du Headphone (1) innovent en proposant trois types de boutons. Le plus classique que vous pouvez appuyer dispose de la fonctionnalité la plus originale : lancer l'assistant personnel de votre smartphone. Bixby sur un Samsung, Gemini sur un Google Pixel, ChatGPT sur un Nothing Phone... Une façon originale et facile de poser des questions à l'IA pour celles et ceux qui s'en servent régulièrement.

Le bouton de volume est, quant à lui, un "Roller". Appuyer dessus vous permettra de stopper ou lancer la lecture de votre musique tandis que le maintenir contrôle la réduction de bruit active ou le mode transparence. Ce "Roller" permet également de contrôler le volume de votre média en glissant votre doigt par dessus. Un contrôle original et très agréable à utiliser de par la qualité de fabrication du casque et le petit bruit produit lorsque vous baissez ou augmenter le volume.

© Linternaute

Le dernier bouton original sur le Headphone (1) est un "Paddle". Ce dernier ne peut pas être pressé, mais il est possible de le déplacer vers l'avant ou vers l'arrière pour changer votre musique en cours. En le maintenant, il est possible d'avancer ou de reculer dans votre musique ou vidéo pour voir ou écouter un moment précis. Malheureusement, cette manipulation n'a jamais fonctionné durant nos tests. Simple bug ou option à venir avec une mise à jour ? Nous avons tout de même voulu vérifier avec un autre casque de test, mais impossible d'activer la fonctionnalité.

Au quotidien, porter le Headphone (1) est un mix plutôt étrange entre confort et impression que tout le monde vous regarder. Un sentiment qui n'est pas sans rappeler les retours très mitigés du casque Dyson Zone au design très particulier. Le Headphone (1) de Nothing s'avère tout de même très plaisant à porter régulièrement avec son poids de 329 g. Cela représente 25 g de moins que le XM5 de Sony et quasiment 60 g de moins qu'un AirPods Max. Le premier casque audio de Nothing se veut donc assez léger et confortable à porter pendant de longues heures d'écoute. Dommage cependant que le casque ne puisse pas se replier sur lui-même, mais uniquement les oreillettes vers l'intérieur pour ranger l'appareil dans son étui de transport.

Même les boutons du Headphone (1) sont originaux. © Linternaute

Un son qui brille dans les graves

Les précédents appareils audio de Nothing ont souvent la particularité de briller sur les composantes graves (basses, grosses percussions) et cela se ressent à nouveau sur le Headphone (1). Des morceaux qui s'articulent principalement autour de ces fréquences sont très agréables à l'écoute de par la puissance et la profondeur des basses. Pour n'en citer que quelques-uns : Bad Guy (Billie Eilish), The Hills (The Weeknd), Another One Bites The Duse (Queen) ou encore Warp 1.9 (Bloody Beetroots) disposent de basses profondes et puissantes que le Headphone (1) parvient à bien restituer. L'application officielle de Nothing dispose même d'une option pour renforcer les basses, mais le résultat s'avère déjà très bon sans cette dernière.

D'un autre côté, nous émettons plus de réserves sur les aigus et notamment les voix claires et bien isolées de certaines mélodies. Des titres de chanteuses comme Pomme ou Moumoon peuvent délivrer des voix quelques peu étouffées ou que l'on aurait aimé mieux retranscrites. Rien de particulièrement rédhibitoire, mais le parallèle avec les graves se ressent.

© Linternaute

Au global, les performances sonores du Headphone (1) s'avèrent tout de même excellentes. On retiendra surtout un excellent rendu des graves mais également une plage dynamique suffisamment bonne pour profiter d'une playlist variée pendant plusieurs heures de musiques et vidéos sans ressentir de fatigue d'écoute.

Les amateurs de son de qualité seront aux anges en apprenant que le casque dispose d'une prise Jack pour profiter d'une qualité audio "sans perte". Le Heaphone (1) est également capable de supporter le codec audio LDAC si votre smartphone est compatible.

Une réduction de bruit puissante pour un mode transparence correct

Le Headphone (1) est pourvu d'une réduction de bruit active (ANC) capable d'atténuer les sons environnants jusqu'à 42 Db. Nous avons pu essayer le casque au milieu d'un environnement assez bruyant et pouvons confirmer que la réduction de bruit active fait un excellent travail pour repérer et isoler les nuisances sonores autour du casque, et ce, sans atténuer la qualité de vos musiques. Trois niveaux de réduction de bruit sont disponibles : bas, moyen et haut, mais nous aurions surtout tendance à privilégier ce dernier. Un mode "adaptatif" est également disponible pour une réduction personnalisée.

Le mode transparence, quant à lui, vous permet de profiter de votre musique sans vous couper du monde extérieur. Ce dernier fait d'ailleurs très bien son travail puisque nos collègues de bureau étaient parfaitement audibles en activant ce mode, pour peu que notre musique ne soit pas trop forte.

Une autonomie très correcte

Pour son premier casque Headphone (1), Nothing annonce une autonomie d'environ 35h avec la réduction de bruit activée en permanence et 85h sans cette dernière. Des chiffres impressionnants s'ils sont mis en comparaison avec quelques-uns des casques les plus connus du moment ou sortis récemment :

Autonomie moyenne (annoncée par le constructeur) Casque Autonomie avec ANC Autonomie sans ANC Nothing Headphone (1) 35h 80h AirPods Max 20h Non annoncé Sony WH-1000XM5 25h 40h Bose QuietComfort Headphones 24h Non annoncé

Voilà qui a de quoi nous rendre naturellement curieux, surtout que le Headphone (1) dispose d'une batterie de 1040 mAh. Une valeur plus basse que celle du Sony XM5 (1200 mAh) qui devrait durer moins longtemps niveau autonomie !

Si nous n'avons pas pu vérifier avec précision les promesses de Nothing, il s'avère que le Headphone (1) semble bien endurant. En l'utilisant avec ANC activée pendant près d'une journée entière (de 9h à 18h), le casque affichait encore 75% de batterie disponible. Le Headphone (1) devrait donc théoriquement être capable de tenir pendant 3 à 4 jours complets d'utilisation avec ANC ce qui est une très belle performance.

Une fois le Headphone (1) vidé de sa batterie, il convient de le recharger. Le casque de Nothing est doté d'une recharge plutôt rapide, notamment si vous avez besoin d'utiliser rapidement ce dernier puisque 5 petites minutes de recharge permettent de profiter du casque pendant un peu moins de 3h avec l'ANC activée.

Nothing X, un exemple d'application intuitive et bien pensée

Les produits audio de Nothing sont toujours compatibles avec l'application officielle de la firme, Nothing X. Cette dernière n'a que peu évolué au fil des derniers mois, mais s'avère tout de même très pratique et intuitive pour personnaliser votre expérience audio.

L'application Nothing X est simple à utiliser. © Linternaute

Connecter le Headphone (1) à l'application se fait très naturellement (pour peu que cette dernière soit à jour). Il y est notamment possible de modifier les contrôles propres à chaque bouton, mais également de personnaliser votre réduction de bruit active. Nothing X propose également de personnaliser l'audio spatial pour suivre les mouvements de votre tête ou non. Enfin, l'option "renforcement des basses" permet d'augmenter l'impact des graves pendant vos écoutes, mais nous préférons profiter de l'expérience déjà très bonne proposée de base avec le casque.

Notre conclusion au test du Headphone (1)

Encore une fois, Nothing prend des risques avec ses nouveaux produits. Le design du Headphone (1) va clairement générer des débats. Ce design n'empêche cependant en rien le casque audio d'être léger et agréable à utiliser au quotidien. Nous saluons également les performances sonores du produit qui s'avèrent excellentes à l'image de son autonomie et de sa recharge.

En résumé, le Headphone (1) s'avère être un excellent casque audio avec un très bon rapport qualité/prix pour peu que vous appréciez son design et l'impossibilité de plier le casque sur lui-même, ce qui lui donne un assez gros gabarit dans son étui de transport.