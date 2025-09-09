Apple Watch Ultra 3 : des nouveautés peu nombreuses, mais une révolution attendue

La nouvelle version de la montre connectée la plus aboutie d'Apple disposerait de quelques petites nouveautés dont une significative.

Outre les traditionnelles Apple Watch Series et Apple Watch SE, la célèbre firme à la pomme dispose d'une troisième montre connectée qui a le vent en poupe ces dernières années. L'Apple Watch Ultra 3 devrait être dévoilée ce mardi 9 septembre avec quelques petites nouveautés au programme. La montre signerait cependant une étape significative dans la stratégie d'Apple grâce à une nouvelle fonctionnalité inédite.

Un design qui évolue... Un peu

Pas de grand bouleversement du côté du design. L'Apple Watch Ultra 3 reprend la quasi totalité des éléments que l'on retrouvait déjà sur les deux précédents modèles sortis en 2022 et 2024.

Une petite nouveauté semble cependant se distinguer : l'Apple Watch Ultra 3 serait pourvue d'un écran plus grand que ses prédécesseurs. Ce nouvel écran serait également LTPO OLED ce qui lui garantirait une meilleure luminosité maximale et la possibilité de descendre cette luminosité à un seuil très bas.

Une connectivité à toute épreuve

La plus grosse nouveauté de l'Apple Watch Ultra 3 vient de sa connectivité. Pour la toute première fois sur une montre de la firme, la connectivité satellite serait ajoutée. Cette connectivité permettrait d'utiliser les communications de la montre même lorsque vous ne disposez pas d'accès à internet ou à un réseau mobile. Vous pourrez ainsi envoyer des messages même si vous êtes au fin fond du désert ou dans une zone blanche non desservie par un opérateur !

Une nouvelle puce répartie sur l'ensemble de la gamme

Outre cette nouvelle connexion, l'Apple Watch Ultra 3 se doterait également d'une nouvelle puce : l'Apple S11. Cette dernière devrait délivrer des performances un poil meilleures que pour la puce S10 que l'on retrouvait sur les générations précédente, mais ne devrait pas représenter non plus un gain immense.

La nouvelle puce S11 serait également prévue pour l'Apple Watch Series 11 ainsi que la nouvelle Apple Watch SE 3.

Un prix inchangé et une date de sortie

Selon les dernières rumeurs, l'Apple Watch Ultra 3 ne devrait pas marquer de changements de prix par rapport aux précédents modèles. La montre connectée serait toujours vendue à partir de 999 euros pour une date de sortie estimée à la milieu du mois de septembre.