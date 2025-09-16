Meta Ray-Ban Display : les lunettes connectées avec écran fuitent et promettent de révolutionner le marché

Seulement quelques heures avant le lancement de la nouvelle conférence de Meta, les nouvelles lunettes connectées de l'entreprise fuitent sur le net.

Fort de ses précédents succès avec les lunettes connectées en partenariat avec Ray-Ban et Oakley, la firme Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp...) travaille en secret depuis plusieurs années sur un nouveau projet. Malheureusement pour la firme, ces nouvelles lunettes connectées baptisées "Ray-Ban Display" ont récemment fuité sur internet à seulement quelques heures de leur présentation officielle.

Comme leur nom l'indique, les Ray-Ban Display se distinguent des précédentes lunettes connectées en intégrant un écran directement dans leurs verres. Dans le court extrait dévoilé, on observe des utilisateurs faisant appel à Meta AI pour obtenir différentes réponses à leurs questions, des informations sur un lieu ainsi qu'un itinéraire pour se rendre à une position.

Selon le très bien informé Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, ces nouvelles Ray-Ban Display devraient être proposées au public avec un prix de départ avoisinant les 800 dollars. Une très nette augmentation par rapport aux Ray-Ban Meta dont le prix actuel tend plutôt autour des 300 dollars.

Meta continue d'innover sur un secteur bientôt contesté

Avec ces nouvelles Ray-Ban Display, Meta franchit un nouveau pas dans sa stratégie centrée autour de l'intelligence artificielle. Si son Meta AI n'a pas fait que des heureux en étant intégré de force au sein de ses différentes applications, la firme cartonne sur le marché des lunettes connectées boostées à l'IA.

Mais la firme pourrait bientôt avoir un concurrent de taille. Selon plusieurs sources, Apple travaille sur son propre projet de lunettes connectées depuis quelques années et devrait dévoiler ce dernier d'ici 2027.