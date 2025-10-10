Prise en main de la Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c : la définition même de la légèreté

Logitech a récemment sorti une nouvelle version de sa célèbre souris PRO X Superlight et nous avons été choqués par cette dernière.

Habitué à sortir plusieurs nouveaux périphériques chaque année, Logitech a récemment dévoilé plusieurs nouveaux appareils à destination des gamers. La souris sans fil PRO X SUPERLIGHT 2c fait partie du lot et promet de délivrer d'excellentes performances pour les joueurs qui désirent une souris plus compacte que la moyenne que l'on trouve sur le marché.

Nouveau gabarit et poids ajusté semblent être les points clefs de la nouvelle Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c. Nous avons pu la recevoir à la rédaction pour tester toutes ces nouveautés, et nous n'avons pas été déçus.

Note de la rédaction : cette prise en main a été intégralement réalisée à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre article avant publication.

Le récap de notre prise en main de la Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c Excellente prise en main au quotidien et pour les jeux exigeants.

au quotidien et pour les jeux exigeants. Très bonnes performances et sensations, notamment grâce au retour haptique.

et sensations, notamment grâce au retour haptique. La recharge est tellement rapide que la souris fait le plein en quelques minutes. Peu d'options de personnalisation qu'il s'agisse des boutons ou de l'éclairage.

qu'il s'agisse des boutons ou de l'éclairage. Un prix assez élevé au lancement.

Un design plus léger qu'un nuage

Habituellement, les gamers se distinguent en deux catégories pour leur souris de jeu : les fans de souris bien lourdes et qui regorgent d'options et ceux qui préfèrent une souris très légère pour un maximum de rapidité dans leurs mouvements. La PRO X SUPERLIGHT 2c s'adresse à cette deuxième catégorie.

Avec un poids de seulement 51 g, la Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c est sans nul doute la souris la plus légère que nous ayons jamais utilisé dans notre vie. Il faut avoir la souris en main pour le croire mais son tout petit poids est réellement impressionnant. Les déplacements sur notre tapis de souris sont alors très rapides et précis. Les gamers les plus nerveux pourront cependant trouver cette légèreté un peu trop exagérée et préférer se tourner vers des souris que l'on ressent davantage en main.

La SUPERLIGHT 2c est aussi pratique que légère en main. © Logitech / Julian Madiot

Côté ergonomie, la Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c dispose d'un gabarit idéal, notamment pour les plus petites mains. La souris ne s'embarrasse cependant pas de nombreux raccourcis puisqu'en dehors des clics gauches, droits et de la molette, seuls deux petits boutons sont disposés sur la tranche gauche de la SUPERLIGHT 2c. Ces dernières sont paramétrables selon vos besoins et s'avèreront suffisant pour une majorité de gamers occasionnels. Les plus aguerris devront, malheureusement, s'en tenir aux raccourcis clavier ou chercher leur bonheur sur une souris plus chargée. Dommage également que ces deux boutons ne puissent pas régler le DPI de la souris et qu'on soit obligé de passer par un logiciel ou les paramètres Windows.

Des performances éclair, mais parfois frustrantes

Avec une telle légèreté, la Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c permet d'effectuer des mouvements à la fois très rapides et précis. Nous avons pu essayer la souris pendant un peu plus d'une semaine sur différents jeux aussi bien "casual" que nerveux. Parmi ces derniers, notons par exemple "League of Legends", "Killing Floor 3", "Wuthering Waves", "Stardew Valley" ou encore "Fortnite". Sans trop de surprises, la Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c s'avère excellente pour tous les cas de gaming. La sensibilité de base, bien trop basse, a rapidement été ajustée aux 1600 dpi grâce au logiciel compagnon Logitech G Hub. Hélas, ce dernier nous a posé quelques soucis à l'usage.

Première déconvenue : impossible d'appareiller notre Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c à l'application même après sa dernière mise à jour. La souris n'est pas reconnue par Bluetooth ou par câble et nous avons dû désinstaller et réinstaller notre logiciel pour régler le problème.

Ensuite, l'application a la fâcheuse tendance à attribuer à la souris une sensibilité en fonction de programme en cours. Notre sensibilité de 1600 dpi chute directement à 400 dpi dès lors que nous lançons Fortnite. Nous devons alors reprogrammer cette dernière pour le jeu, mais il s'agit d'un constat que nous observons alors pour d'autres jeux lancés. Si l'idée d'avoir une sensibilité différente selon le jeu lancé est bonne, le fait d'automatiser le changement l'est moins.

L'application G Hub s'avère compliquée à configurer de notre côté, mais regorge d'options. © Logitech / Julian Madiot

Outre ces petits couacs, les performances de la Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c s'avèrent excellentes. Mention spéciale au retour haptique en temps réel intégré à la souris et qui permet de profiter d'un excellent feeling à chaque clic.

Une très bonne autonomie

Comme mentionné plus haut, nous avons pu utiliser la Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c pendant un peu plus d'une semaine pour tester ses capacités. En moyenne, notre souris a perdu 3 à 4% de batterie sur une après-midi de jeu ce qui devrait lui garantir environ 100 heures d'autonomie au total. Logitech annonçant une moyenne d'environ 95h sur une seule charge, le tout nous semble plutôt cohérent et respecté.

Côté recharge, la Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c est capable de regagner 20% en seulement 10 minutes. Couplé à sa très bonne autonomie, cela devrait vous permettre de profiter de nombreuses heures de jeux et de refaire le plein très rapidement.

La SUPERLIGHT 2c consomme peu et se recharge extrêmement vite. © Logitech / Julian Madiot

Notre conclusion au test de la Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c

Au prix assez élevé de 179,99 euros, la Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c se doit d'être irréprochable. Bien que la dernière souris gaming de Logitech ne soit pas exemptée de petits défauts, elle s'avère suffisamment bluffante par ses performances et sa légèreté pour être conseillée si vous avez l'habitude de passer de longues heures sur du jeu vidéo.

On regrettera cependant son manque de boutons personnalisables (au triste nombre de deux) ainsi que le manque de RGB qui empêche tout bon gamer de pouvoir disposer d'une personnalisation poussée au niveau esthétique. Pour le reste, c'est du très bon, mais nous conseillons tout de même d'attendre d'éventuelles promotions pour craquer sur la PRO X SUPERLIGHT 2c.