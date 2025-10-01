iPad Pro M5 : une tablette d'Apple fuite de nouveau en Russie

Un vidéaste déjà connu pour le leak du dernier MacBook Pro M4 remet le couvert en dévoilant le prochain produit d'Apple avant son annonce officielle.

Les leaks concernant les produits Apple sont généralement assez peu communs et à prendre avec de grosses pincettes. Les fuites de produits qui ne sont même pas encore annoncés et se retrouvent déjà dans la nature sont encore plus rares ! Si l'on pense notamment à la polémique de l'iPhone 4 oublié dans un bar avant sa sortie officielle, l'iPad est également au centre de plusieurs fuites depuis quelques années.

C'est le cas aujourd'hui avec une vidéo publiée par le youtuber russe Wylsacom dans laquelle le prochain iPad Pro M5 est unboxé et présenté. Un fait plutôt incongru quand on sait qu'Apple n'a même pas encore communiqué sur l'existence de cet iPad !

Wylsacom n'est pourtant pas si inconnu que ça. L'an dernier, le youtuber avait déjà présenté une vidéo dévoilant entièrement le MacBook Pro M4, plusieurs jours avant son annonce officielle par Apple !

Selon les observations de Wylsacom, l'iPad Pro M5 ne présenterait que peu de nouveautés en dehors d'un gain de puissance d'environ 12% sur le CPU et 36% sur le GPU grâce à sa nouvelle puce M5. Ce nouvel iPad Pro serait, sans surprise, équipé du nouvel iPadOS 26 en configuration de base. Plusieurs rumeurs font cependant état de la présence d'une deuxième caméra frontale sur la tablette afin de pouvoir choisir entre une orientation portrait ou paysage pour vos vidéos et appels.