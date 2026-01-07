Les Ray-Ban Meta Display sont victimes de leur succès et voient leur sortie suspendue

Attendues pour le début 2026 en France, les lunettes connectées avec écran intégré pourraient bien ne jamais débarquer chez nous.

L'ambiance est en demi teinte du côté de Ray-Ban et Meta. Les deux entreprises qui dominent actuellement le marché des lunettes connectées semblent être victimes du succès de leur dernière innovation : les Ray-Ban Meta Display voient leur sortie interrompue jusqu'à nouvel ordre.

Originalement dévoilées en fin 2025, les Ray-Ban Meta Display sont les premières lunettes connectées avec un écran intégré aux verres. Ces dernières devaient initialement sortir au début de l'année 2026 dans plusieurs pays tests dont la France, le Canada et l'Italie.

C'est à travers un communiqué de presse sorti le 6 janvier dernier que la nouvelle est tombée : "à cause d'une exceptionnelle demande et d'un inventaire limité, nous avons décidé de suspendre notre expansion à l'internationale."

Les Ray-Ban Meta Display pourraient bien ne jamais voir le jour en France

Le succès sans précédent évoqué par le communiqué de presse illustre bien les désagréments des nombreux clients qui cherchent depuis plusieurs semaines à mettre la main sur les lunettes connectées. Une situation également observée par Nicolas Lellouche du média Numerama lors de la sortie des Ray-Ban Meta Display.

Hélas, le temps que la disposition en France (et plus globalement en Europe) soit à nouveau opérationnelle, il y a de fortes chances qu'un nouveau modèle soit dévoilé par la firme. Si vous attendiez avec impatience les premières Ray-Ban avec écran intégré, il faudra donc prendre votre mal en patience.