Test des Shokz OpenFit Pro : des écouteurs aussi bons que frustrants !

Ces écouteurs ouverts sont remplis de promesses, mais ne nous ont pas pleinement convaincus malgré de très belles qualités.

Si vous êtes un aficionado de produits tech et d'écouteurs, il est possible que vous ayez déjà vus passer les OpenFit Pro de chez SHOKZ. La firme multiplie les partenariats et opérations marketing depuis le lancement de ces derniers écouteurs ouverts.

La promesse des OpenFit Pro est simple : "l'audio à oreilles libres réinventé". Une telle ambition sonne presque comme un défi pour le prix de vente recommandé de 249 euros. Retrouvez notre avis dans ce test des écouteurs ouverts SHOKZ OpenFit Pro.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire des écouteurs envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test des écouteurs OpenFit Pro de SHOKZ Un design réussi avec des matérieux premium mais des écouteurs agréables à porter.

avec des matérieux premium mais des écouteurs agréables à porter. Un son très correct et plaisant.

Application dédiée bien pensée et facile à utiliser.

bien pensée et facile à utiliser. Une réduction de bruit très superficielle

Un boitier très lourd et pas facile à transporter.

et pas facile à transporter. Une autonomie moyenne et fortement handicapée par la réduction de bruit.

Un design maitrisé et agréable

Commençons par les écouteurs en eux-mêmes. Ces derniers s'avèrent très agréables de par leurs finitions mattes. On y distingue deux points précis : les oreillettes en elles-mêmes et une extrémité un peu plus lourde pour épouser le contour de l'oreille.

Ces derniers sont étonnamment très faciles à placer correctement et tiennent bien en place. Les oreillettes ne tombent pas directement dans le creux de l'oreille, ce qui plaira aux allergiques des embouts et intra-auriculaires. Une fois l'écouteur placé dans l'oreille, il suffit de le tourner afin d'accoler l'extrémité autour de son oreille et de bien maintenir le tout en place.

Le design des OpenFit Pro fait clairement ressentir les matériaux premium. © Linternaute / Julian Madiot

Nous avons pu porter les OpenFit Pro pendant plusieurs heures et n'avons ressenti aucune gêne prononcée. Les écouteurs se font totalement oublier au quotidien et s'avèrent assez légers. Les sportifs seront également comblés puisque les écouteurs de SHOKZ tiennent parfaitement en place même lorsque l'on a tendance à bouger beaucoup.

Un boitier qualitatif, mais massif

A la réception des OpenFit Pro, nous avons été plutôt étonnés d'observer une assez grosse boite qui renfermait le boitier des écouteurs. Ce dernier n'a pas à jalouser puisqu'il est également assez costaud en taille, surtout si vous êtes habitué à des écouteurs plus classiques. Ce format n'est pas des plus pratiques hélas, puisqu'il s'avère impossible (ou très difficile) de le faire tenir dans certaines poches.

Le boitier des OpenFit Pro dispose cependant du même traitement premium que les écouteurs. L'ouvrir et le refermer au quotidien est un petit plaisir tant on ressent que les matériaux en aluminium sont solides. Cela s'accompagne cependant d'un poids non négligeable.

Le boitier des OpenFit Pro est massif comparé à des écouteurs plus traditionnels. © Linternaute / Julian Madiot

Un son puissant, mais encore faut-il l'entendre

Vendus au tarif de 249 euros chez nous, les écouteurs OpenFit Pro ont intérêt à assurer leur principale fonction : un son de qualité. Fort heureusement, le rendu sonore des écouteurs ouverts s'avère très juste.

Globalement équilibré, le son fourni par les OpenFit Pro est très agréable à écouter au quotidien. Les écouteurs n'en font pas trop et l'on apprécie aussi bien des tonalités rock que des musiques très axées sur du chant. On regrettera un petit manque de profondeur dans les basses, notamment sur des sons faciles à identifier comme Seven Nation Army des Whites Stripes ou Bad Guy de Billie Eilish. Rien qui ne soit particulièrement effrayant, mais nous préférons le souligner.

C'est assez rare pour le souligner, mais les OpenFit Pro de SHOKZ intègrent une fonction de réduction de bruit. Cette dernières est modulable en allant de "réduite" jusqu'à "améliorée". Hélas, vous aurez beau mettre cette réduction à fond, le résultat s'avère très décevant. Utiliser les OpenFit Pro dans un endroit bruyant comme une rue blindée ou un métro s'avère compliqué. Le format ouvert des écouteurs ne permet pas à la réduction de bruit d'être suffisamment puissante pour gommer les bruits ambiants.

A l'inverse, le mode "ouverture" des écouteurs permet d'entendre plus facilement les conversations autour de vous. Une fonctionnalité pratique pour profiter de votre musique sans être pleinement coupé du monde extérieur et qui s'avère plutôt bonne sans pour autant altérer grossièrement les voix de vos interlocuteurs.

Une application plutôt complète

Heureusement, les OpenFit Pro peuvent compter sur une application compagnon assez simple à utiliser. Outre la possibilité de suivre le niveau de batterie des écouteurs et du boitier, cette application permet de personnaliser les commandes d'utilisation. Ainsi, il est possible de savoir comment contrôler le volume ou le mode de réduction de bruit à sa guise.

La réduction de bruit peut également être personnalisée selon vos besoins, mais cette dernière s'avère toujours assez compliquée pour suivre le bruit ambiant et se révèle généralement insuffisante, même poussée à fond.

Un égalisateur est également intégré à l'application. Ce dernier permet de personnaliser son expérience d'écoute et d'enregistrer nos configurations afin de pouvoir facilement les retrouver par la suite.

L'application SHOKZ s'avère très plaisante à utiliser et assez simple sans oublier d'être plutôt complète.

Une autonomie plutôt décevante selon les usages

SHOKZ annonce que ses OpenFit Pro peuvent tenir près de 12h d'écoute sans la réduction de bruit activée. De notre côté, les chiffres sont un peu moins reluisants puisque les écouteurs ont fini par s'éteindre au bout d'une petite dizaine d'heures avec un volume entre moyen et fort (pour palier au manque de réduction de bruit). Un score qui reste tout de même honorable, surtout si l'on prend en compte la recharge du boitier qui permet de faire le plein des écouteurs trois à quatre fois.

Hélas, l'utilisation de la réduction de bruit vient complètement détruire l'autonomie des OpenFit Pro. Une fois activée, les écouteurs ne tiennent qu'à peine 5-6h au total. A défaut de vraiment réduire le bruit, cette option réduira donc l'autonomie de vos écouteurs de moitié.

Le boitier des OpenFit Pro permet de bénéficier de quelques recharges supplémentaires. © Linternaute / Julian Madiot

Notre conclusion au test des OpenFit Pro de SHOKZ

Quelle frustration que ce test. Les OpenFit Pro ne sont clairement pas dénués de qualités. SHOKZ a réalisé une excellent travail sur le design raffiné de ces écouteurs qui transpirent le segment et matériaux premium jusque dans le boitier. L'expérience d'écoute est également plutôt bonne tandis que le port des écouteurs est maitrisé et agréable.

Hélas, ces bons côtés ne parviennent pas à gommer certaines déception. La plus grande de toute vient de la réduction de bruit qui s'avère très peu utile à moins de simplement vouloir réduire drastiquement l'autonomie des écouteurs. Les matériaux premium et le design des écouteurs forcent également SHOKZ a proposer un boitier massif et assez lourd par rapport aux standards actuels. Des améliorations sont donc clairement possibles, mais les OpenFit Pro restent intéressants si vous parvenez à les trouver en promotion.