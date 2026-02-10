Logitech Pro X2 Superstrike : pourquoi la dernière souris de Logitech est une petite révolution

Forte d'une nouvelle technologie, cette souris destinée aux joueurs exigeants a tout pour surprendre.

Dévoilée il y a plusieurs semaines, la nouvelle Logitech G Pro X2 Superstrike est désormais disponible à l'achat. Si en apparence, la petite souris noire et blanche ne semble pas être bouleversante de changements par rapport aux anciens modèles, elle loge une nouvelle technologie qui pourrait être déterminante pour la marque.

Habituellement, les souris gaming disposent de ce que l'on appelle communément un "switch" mécanique. Concrètement, il s'agit de deux petites lamelles qui, une fois qu'elles se touchent lors d'un clic, permettent au système de comprend qu'il faut exécuter une action. Ce type de switch est de plus en plus modernisé avec l'utilisation d'une technologie optique qui remplace les deux lamelles par un faisceau lumineux infrarouge bien plus rapide.

La G Pro X2 Superstrike innove et se débarrasse de ce système. Exit les switchs et place au système baptisé HITS (Haptic Inductive Trigger System) qui repose sur une bobine capable de générer un champ électromagnétique pour faire comprendre à la souris à quel moment vous cliquez. Ce système permet également de mesurer la distance d'activation du clic afin d'influer sur ce dernier et donc de l'améliorer.

Une souris par les pros et pour les pros

Lors de l'annonce de sa G Pro X2 Superstrike, Logitech nous a notamment mis en avant le fait que sa souris était d'ores-et-déjà utilisée et recommandée par de multiples joueurs et joueuses professionnels. Afin de s'assurer que sa souris ne soit pas interdite en compétition (du fait de la possibilité d'accélérer l'activation du clic), Logitech a travaillé pendant 6 mois afin de fournir sa G Pro X2 Superstrike à un panel de joueurs et joueuses pros.

La Logitech G Pro X2 Superstrike est donc une souris avant tout destinées aux joueurs exigeants. Cela se ressent jusque dans son tarif de 179,99 euros au lancement, ce qui constitue un sacré budget pour les gamers occasionnel.