Test de la Logitech G Pro X2 Superstrike : la souris du futur est là et c'est bluffant

Dotée d'une nouvelle fonctionnalité décrite comme "révolutionnaire", cette souris gaming réinvente le clic pour un résultat étonnant.

Il n'aura pas fallu longtemps à Logitech pour proposer une nouvelle version de sa souris gaming G Pro. Quelques mois après la sortie de sa Pro X Superlight 2C, la firme sort une nouvelle souris destinée avant tout aux joueurs et joueuses professionnels : la G Pro X2 Superstrike.

Design épuré, peu de boutons auxiliaires, compatibilité avec le logiciel GHub et dotée d'un poids très léger, la G Pro X2 Superstrike ressemble à s'y méprendre à la précédente proposition de Logitech. Cette nouvelle mouture dispose cependant d'une petite révolution en son sein : un nouveau système de clic réinventé qui permet de drastiquement améliorer les performances et le ressenti général. Une technologie que nous avons pu essayer avant la sortie de la souris et nous avons adoré.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test de la souris Logitech G Pro X2 Superstrike Une souris très légère et agréable à utiliser au quotidien.

et agréable à utiliser au quotidien. La technologie HITS est bluffante. Difficile de s'en passer par la suite.

Difficile de s'en passer par la suite. Les clics sont très silencieux malgré les performances de la souris.

malgré les performances de la souris. Autonomie correcte et recharge plutôt rapide. Pas de connexion Bluetooth.

Les boutons sur le côté pourraient avoir un meilleur ressenti.

Un design plutôt sobre, mais que l'on aurait plus simple

Difficile de réellement critiquer les designs des souris Logitech G Pro. Ces derniers sont relativement assez sobres et la firme met plutôt l'accent sur les performances que sur des designs "tape-à-l'oeil". La G Pro X2 Superstrike n'échappe pas à cette règle avec des tons noirs et blancs très simples.

Le design de la G Pro X2 Superstrike se mêle bien aux autres équipements Logitech. © Linternaute / Julian Madiot

On regrette un peu les mini "prises de risque" de Logitech en incorporant des petits symboles et textes sur la souris. Les mentions "PRO X2" et "SUPERSTRIKE" font un peu tâche sur le design très simple de la souris même si quelques stickers fournis pourront masquer cela au besoin.

Au quotidien, le maniement de la Logitech G Pro X2 Superstrike est très agréable, notamment grâce à son petit poids de 61 g. S'il existe bien des souris encore plus légère, la G Pro X2 Superstrike se fait déjà complètement oublier une fois en main. Les boutons tombent également bien sous les doigts et le pouce même si le ressenti des boutons sur le côté pourrait sûrement être un peu amélioré. La molette nous semble également de bonne facture et réagit parfaitement à nos défilements.

Une technologie de clic réinventée et bluffante

Mais passons à la partie qui vous intéresse sûrement : les performances. La Logitech G Pro X2 Superstrike se débarrasse des switchs classiques que l'on retrouve généralement sur les souris gaming pour les remplacer par un nouveau système baptisé "HITS" (Haptic Inductive Trigger System).

Expliquons d'abord comment fonctionne un clic de souris classique. Dans la plupart des cas, une souris dispose d'une petite lame métallique flexible qui se déclenche lorsque vous effectuez une pression sur le clic. Cette lame entre alors en contact avec un point métallique situé dans la souris. Ce contact envoie alors à votre ordinateur l'information qu'un clic est effectué. Un système simple mais binaire qui ne permet que de signifier lorsqu'un clic a lieu ou non. Certaines souris disposent, quant à elle, d'un clic optique qui fait remplace la lame métallique par un faisceau lumineux bien plus rapide.

La technologie HITS de la G Pro X2 Superstrike est bluffante. © Linternaute / Julian Madiot

Le système HITS inauguré avec la Logitech G Pro X2 Superstike révolutionne ce système en combinant le meilleur des deux mondes. La souris ne dispose plus d'un clic "binaire" (en gros est-ce que le clic est réalisé ou non) mais d'un clic "analogique" pouvant être bien plus personnalisable. Cette technologie réduit également la latence du clic afin de bénéficier d'une rapidité accrue pour les joueurs exigeants.

Cette nouvelle technologie HITS se ressent instinctivement lors de l'utilisation de la G Pro X2 Superstrike. Les clics sont rapides, précis et extrêmement agréables tout en étant particulièrement silencieux. Le comparatif avec les précédentes souris G Pro en terme de bruit est saisissant au point que nous pouvons totalement utiliser la G Pro X2 Superstrike dans un open-space sans déranger personne.

Une compatibilité avec GHub et contre la triche !

Comme toujours avec les équipements Logitech G, la X2 Superstrike est compatible avec le logiciel GHub afin de s'intégrer à votre écosystème et être personnalisée. Son intégration se fait très naturellement une fois l'application à jour et permet d'impacter plusieurs réglages de la souris.

Outre la vitesse de défilement, l'application GHub permet également d'influer sur le système HITS en améliorant son déclenchement. Un paramètre très étonnant et qui pourrait presque être qualifié de "triche" dans le jeu compétitif puisqu'il permet, sur le papier, de cliquer plus rapidement que vos adversaires. Logitech nous a cependant garantit que la G Pro X2 Superstrike était testée au sein de compétitions officielles depuis plusieurs mois sans aucune sanction.

L'application GHub permet de personnaliser grandement son expérience avec la souris. © Linternaute / Julian Madiot

Nous émettons quelques petites réserves sur le mode "BHOP" qui permet d'éviter les défilements involontaires avec la molette de la souris. En activant ce mode, la X2 Superstrike ignorera le premier défilement tant qu'elle ne ressent pas un plein mouvement de la molette. Une bonne idée sur le papier, mais que l'on a préféré désactiver tant la molette s'avère déjà plutôt précise dans son fonctionnement.

Une très bonne autonomie selon vos besoins

Pour sa X2 Superstrike, Logitech annonce une autonomie moyenne de 90 heures mais qui dépendra en réalité de vos options (et notamment des Hz que vous sélectionnez). La souris étant dépourvue de lumières RGB, il n'est pas possible d'altérer l'autonomie de la X2 Superstrike avec des effets superflus.

Nous avons pu essayer la souris pendant plusieurs heures et cette dernière n'avait perdu que quelques pourcentages de batterie. Un bon résultat donc qui devrait vous permettre d'en profiter pendant plusieurs jours sans interruptions.

La recharge de la G Pro X2 Superstrike s'effectue par un port USB-C avec un câble fourni. La recharge s'avère étonnamment rapide et il ne vous faudra que quelques minutes pour faire le plein de la souris.

Notre conclusion au test de la Logitech G Pro X2 Superstrike

S'il faut toujours se méfier lorsqu'une marque annonce une "révolution" à venir, Logitech semble bien avoir raison avec sa nouvelle souris. La technologie HITS est bluffante de par les sensations procurées et l'amélioration des performances en jeu. Un ressenti qui est difficile d'oublier une fois que l'on repasse à une souris gaming classique. Ajoutez à cela une bonne autonomie et une prise en main réussie pour obtenir l'une des meilleures souris gaming sur le marché occidental.