Test du Nothing Phone 4a Pro : un poids lourd du milieu de gamme

Seulement quelques jours après la sortie de son Phone 4a, Nothing relance les hostilités avec la version Pro que nous avons pu tester.

Ce n'est pas parce que Nothing ne sort pas de smartphone "premium" en 2026 que la firme souhaite se reposer sur ses lauriers. Début 2026, la petite entreprise de Carl Pei dévoile pas moins de trois nouveaux produits : le Phone (4a), le casque Headphone (a) et le Phone (4a) Pro.

Vendu en France à partir de 499 euros, le Nothing Phone (4a) Pro se frotte à une concurrence dominée par Samsung et Google. Nous avons pu prendre en main le tout dernier smartphone de chez Nothing et il ne manque pas d'arguments pour convaincre.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test du Nothing Phone (4a) Pro Le design toujours original et pratique.

toujours original et pratique. De bonnes performances pour les applications et jeux.

pour les applications et jeux. Assez bon en photo globalement et sur les zooms. Les mises à jour prévues pour seulement trois ans.

prévues pour seulement trois ans. Le dos du smartphone qui se salit très rapidement.

qui se salit très rapidement. L'ultra grand angle fait de son mieux.

Un style qui se remarque forcément

Difficile de ne pas tester un produit de chez Nothing sans évoquer son design. La marque met un point d'honneur à proposer des appareils qui se distinguent de par leur esthétisme et le Phone (4a) Pro ne déroge pas à la règle.

Le dos du Nothing Phone (4a) Pro semble plutôt plat si l'on omet son module photo. On y retrouve un boitier mat qui retient très fortement les traces de doigts et d'usure, mais est plutôt agréable au toucher.

Le dos du Nothing Phone (4a) Pro est un amoureux des traces de doigts. © Linternaute / Julian Madiot

C'est avec son module photo que le Phone (4a) Pro est un véritable ovni. Ce dernier loge trois capteurs, mais également le "Glyph Matrix" directement hérité du Phone 3 sorti l'année dernière. Cet ensemble de pixels permet de bénéficier de plusieurs fonctionnalités comme l'affichage de l'heure, un signalement en cas de notifications, le suivi d'un minuteur, etc... L'objectif est, comme souvent avec Nothing, de pouvoir laisser votre téléphone reposé face contre table sans avoir l'impossibilité de suivre vos notifications. Gadget indispensable ou fonctionnalité inutile ? Chacun sera juge. Une petite LED rouge se trouve tout de même en dessous du "Glyph Matrix" et s'allume lorsque vous filmez une vidéo, plutôt sympa.

Du côté droit du Nothing Phone (4a) Pro, nous retrouvons les boutons d'allumage et de volume. Ces derniers sont plutôt bien placés et tombent bien sous le pouce pour peu que vous n'ayez pas de trop petites mains. La tranche droite du smartphone dispose d'un bouton dédié à la fonctionnalité Essential Space qui permet d'accéder à l'intelligence artificielle de Nothing.

Au global, la prise en main du Nothing Phone (4a) Pro est correcte. Le grand module photo n'est pas sans rappeler le "plateau" que l'on retrouve sur les derniers iPhone Pro, mais sa taille est plus grande et il n'est pas rare de laisser trainer un doigt par dessus.

Un écran plutôt bien calibré

Le Nothing Phone (4a) Pro est équipé d'une dalle AMOLED de 6,8 pouces assez grande. Cette taille est plutôt agréable pour consommer du contenu vidéo ou profiter d'une belle lisibilité lors de vos parties de jeux comme Fortnite ou Call of Duty Mobile.

Le Phone (4a) propose deux modes d'affichage concernant ses couleurs : actif et normal. Par défaut, vous disposerez du premier qui a tendance à légèrement exagérer la colorimétrie des éléments affichés sur votre écran. Le mode normal est donc plutôt recommandé si vous voulez des contenus plus ternes, mais également plus proches de la réalité.

L'écran du Nothing Phone (4a) Pro est globalement bon. © Linternaute / Julian Madiot

Fait assez rare pour être noté : le Phone (4a) Pro propose un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu'à 144 Hz. Une valeur que l'on ne retrouve pas sur beaucoup de smartphones puisque la plupart se contentent des 60 ou 120 Hz. Il faut dire qu'en dehors de certains jeux proposant du 144 FPS, vous n'aurez sûrement pas l'occasion d'en profiter.

Il nous faut cependant évoquer la gestion automatique de la luminosité du téléphone qui est parfois totalement aux fraises. Il nous est arrivé à de multiples reprises d'avoir un écran extrêmement sombre alors qu'il faisait jour. La lisibilité s'avère alors très mauvaise et nous avons donc désactivé la luminosité automatique. Espérons qu'une mise à jour puisse régler cela rapidement.

D'excellentes performances pour le jeu vidéo et le quotidien

Pour son nouveau téléphone estampillé "pro", Nothing a opté pour un processeur Snapdragon 7 Gen 4. Il ne s'agit pas de la puce la plus puissante du marché, mais elle reste suffisamment bonne pour gérer des applications et du jeu vidéo.

Si vous n'utilisez le Nothing Phone (4a) Pro que pour des applications du quotidien, vous n'observerez aucun souci. Le téléphone est fluide et enchaine parfaitement entre de multiples applications comme du WhatsApp, Facebook, X (Twitter), Twitch ou YouTube.

Pour les jeux vidéo, le Phone (4a) Pro est également capable de faire le job. Des titres comme Honkai : Star Rail tournent en qualité élevée et 60 FPS sans difficultés. Nous avons également lancé quelques parties de Fortnite et ce dernier applique par défaut des graphismes faibles. Il est tout de même possible de les pousser en moyen/élevés avec du 30-45 FPS. Le téléphone peut parfois subir quelques chauffes, mais ces dernières restent globalement maitrisées et n'empêchent pas de tenir le smartphone dans les mains.

De nombreux jeux peuvent tourner en bonne qualité. © Linternaute / Julian Madiot

Un appareil photo performant, mais pas partout

Trois capteurs photos équipent le Nothing Phone (4a) Pro afin d'offrir un maximum de versatilité aux utilisateurs. Une quatrième caméra est également à retrouver à l'avant du smartphone pour vos selfies.

La caméra principale de 50 Mpx reprend principalement les mêmes qualités que l'on retrouvait sur le Phone (3a) Pro sorti l'an dernier. Lorsque les conditions sont bonnes (lumières suffisante, peu de mouvements dans l'image...) le smartphone est capable de produire de jolis clichés du quotidien. Le piqué est plutôt bon et les couleurs assez fidèlement retranscrites. De nuit, les résultats restent également corrects mais le smartphone est bien plus fragile si votre sujet est en mouvement. Le Phone (4a) Pro a également tendance à jaunir un peu les scènes qui manquent de beaucoup de lumière.

L'ultra grand angle du Nothing Phone (4a) Pro fait de son mieux malgré ses 8 petits Mpx. De jour, les résultats restent globalement bons avec un niveau de détail plutôt appréciable. De nuit en revanche, le capteur montre rapidement ses limites en affichant des zones de flou et du bruit dans l'image.

Le téléobjectif du Nothing Phone (4a) Pro dispose d'un zoom optique pouvant aller jusqu'en x3,5 et en numérique jusqu'à x140, oui vous avez bien lu. Ce capteur est assez impressionnant de par la qualité de détails affichés. Les clichés obtenus avec le téléobjectif restent de très bonne qualité et l'on pourra même s'amuser à zoomer au-delà du x3,5 au risque de perdre en détail petit à petit. Le zoom x140 reste, quant à lui, très gadget et applique un lissage bien trop flou sur vos clichés.

Zoom x3,5 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x3,5 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x140 © Linternaute / Julian Madiot

Une batterie et une recharge qui font le job

Nothing n'opère pas d'améliorations pour la batterie du Phone (4a) Pro par rapport à celle de son petit frère, le Phone (4a). On retrouve donc à nouveau une batterie de 5080 Mph capable de tenir une journée entière d'utilisation. Il est possible de pousser jusqu'à un jour et demi, mais guère plus sans activer l'économiseur de batterie intégrée au téléphone. Un score plutôt honorable, mais qui ne surprend pas vraiment.

Au niveau de la recharge, le Phone (4a) Pro peut encaisser jusqu'à 50 W avec un bloc de charge et un cordon compatibles. L'ensemble permet de faire le plein de 0 à 100% en un peu plus d'une heure. Heureusement, le smartphone met le paquet sur les premiers pourcentages afin de dépanner si vous avez besoin de partir rapidement avec. Notons que le smartphone n'est pas compatible avec la recharge sans-fil, ce qui est dommage pour un appareil estampillé "pro".

Vous tiendrez aisément plus d'une journée d'utilisation avec le Nothing Phone (4a) Pro. © Linternaute / Julian Madiot

De bonnes communications pour une connectivité à la Nothing

Utilisé comme smartphone principal pendant plusieurs jours, le Nothing Phone (4a) Pro fait un bon travail lors des appels audio afin d'isoler notre voix des bruits environnants. Quelques nuisances parasites très fortes peuvent toutefois subsister (comme le passage d'un métro ou le klaxon d'une voiture). Le smartphone est compatible avec les réseaux 4G et 5G ainsi que l'eSIM. Vous pourrez aussi profiter du Bluetooth 5.4 ainsi que du Wifi 6 même si on aurait apprécié disposer d'un Wifi 6E voire, soyons fous, du 7.

La connectivité entre les appareils Nothing est toujours appréciable. Le smartphone gère parfaitement les autres équipements de la marque et permet même de suivre le niveau de batterie de vos accessoires dans un widget.

Notre conclusion au test du Nothing Phone (4a) Pro

Si beaucoup retiendront surtout le design atypique du Nothing Phone (4a) Pro, il faut reconnaitre que le smartphone dispose de bien d'autres qualités. Agréable en main, doté de bonnes performances au global et pour la photographie, le dernier smartphone de Nothing s'impose comme l'un des meilleurs choix concernant les smartphones à moins de 500 euros.

On regrettera tout de même que le Phone (4a) ne dispose que de 3 années de mises à jour Android, que la charge sans-fil ne soit pas disponible et que le capteur ultra grand angle soit si moyen.