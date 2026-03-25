iOS 27 : dites adieu à Siri, Apple a des plans pour concurrencer ChatGPT

La prochaine version de votre iPhone est prévue pour mettre fin au retard de Siri en termes d'intelligence artificielle.

La nouvelle version d'iOS 27 devrait être officiellement dévoilée cet été. Apple a déjà indiqué que sa grande conférence annuelle de la WWDC se tiendra d'ici le mois de juin. Un timing idéal pour que la firme puisse dévoiler les nouvelles versions de ses logiciels avec, en tête d'affiche, iOS 27. Ce dernier serait notamment pensé autour de l'intelligence artificielle et de la personnalisation.

Quelles seront les nouveautés d'iOS 27 ?

Apple n'a pas encore communiqué officiellement sur les fonctionnalités à venir avec la version 27 d'iOS. De nombreuses informations commencent cependant à circuler sur la toile et auprès de journalistes spécialisés. Selon ces sources, iOS 27 mettrait le paquet sur l'intelligence artificielle avec Siri en ligne de mire.

Siri accuse un sacré retard face à d'autres assistants IA comme Gemini. Apple en est bien conscient et proposerait, avec iOS 27, une application dédiée à Siri et capable de rivaliser avec les intelligences artificielles du moment comme ChatGPT.

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La prochaine version de votre iPhone arrivera d'ici les prochains mois. Apple a déjà confirmé que le nouvel iOS 27 sera dévoilé au début du mois de juin. Cette révélation permettra d'en savoir davantage sur les nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation, mais également sur sa date de sortie officielle.

Il est cependant assez facile de deviner la date de sortie d'iOS 27. Si Apple s'en tient à ses habitudes, la firme de Cupertino devrait proposer cette nouvelle version pour les prochains iPhone à venir au mois de septembre. Il faudra donc patienter jusque là pour en disposer sur votre appareil. Il sera cependant possible de profiter de différentes versions bêta d'ici les prochains mois.

Mon iPhone est-il compatible avec iOS 27 ?

A chaque mise à jour d'iOS, les utilisateurs craignent que leur iPhone ne soit plus concerné. Il faut dire qu'Apple ne peut proposer ses dernières fonctionnalités sur les modèles les plus anciens. Pour l'heure, soyons francs, il est impossible de savoir les iPhone qui disposeront d'iOS 27 et ceux qui seront abandonnés. Si Apple repart sur les mêmes appareils que l'an dernier, iOS 27 sera compatible avec les iPhone suivants :

Tous les iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17e

Tous les iPhone 16

iPhone 16e

Tous les iPhone 15

Tous les iPhone 14

Tous les iPhone 13

Tous les iPhone 12

Tous les iPhone 11

iPhone SE (2ᵉ géné­ration ou ultérieure)

Il faudra cependant attendre l'annonce officielle d'iOS 27 pour statuer définitivement sur sa compatibilité avec les modèles les plus anciens. Si vous disposez notamment d'un iPhone 11 ou 12, il est possible que la firme décide de ne pas vous proposer sa prochaine mise à jour.