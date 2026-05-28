iOS 27 : nouveautés, date de sortie, iphone compatibles... On fait le point

iOS 27 débarquera bientôt sur iPhone. On vous détaille les nouveautés à venir, la date de sortie de la mise à jour et les appareils qui pourront en bénéficier.

Plus que quelques jours à tenir avant d'en savoir plus sur iOS 27. De nombreuses rumeurs circulent ces derniers mois quand à cette nouvelle version à venir sur iPhone. La prochaine keynote Apple qui sera organisée durant ce mois de juin devrait cependant dévoiler officielleement toutes les nouveautés à venir avec iOS 27.

Dans l'attente d'informations officielles provenant d'Apple, on vous propose de retrouver toutes les fuites d'informations relatives à iOS 27. Découvrez également sa date de sortie estimée ainsi que les iPhone qui pourront installer cette version.

Quelles seront les nouveautés d'iOS 27 ?

Apple n'a pas encore communiqué officiellement sur les fonctionnalités à venir avec la version 27 d'iOS. De nombreuses informations commencent cependant à circuler sur la toile et auprès de journalistes spécialisés. Selon ces sources, iOS 27 mettrait le paquet sur l'intelligence artificielle avec Siri en ligne de mire.

Siri met le paquet sur l'IA avec iOS 27

L'assistant Siri accuse un sacré retard face à d'autres solutions comme Gemini ou ChatGPT. Apple en est bien conscient et proposerait, avec iOS 27, une application dédiée à Siri et capable de rivaliser avec les intelligences artificielles du moment comme ChatGPT. Selon les premières images dévoilées en exclusivité par Bloomberg, les utilisateurs pourront utiliser Siri comme un chatbot classique afin de lui demander des informations.

Un aperçu de l'application dédiée à Siri et fonctionnant comme un chatbot IA classique. © Bloomberg

Siri va vous aider pour vos photos

Autre amélioration concernant ioS 27 et Siri : l'assistant sera intégré à l'application "appareil photo" afin d'agir comme un véritable conseiller en photographie. A l'image du "coach photo" présent sur les Google Pixel, Siri pourra vous proposer différentes améliorations pour vos clichés.

L'application "appareil photo" sera également enrichie sous iOS 27 avec plusieurs widgets à ajouter ou retirer. Il sera, par exemple, possible d'accéder aux styles photographiques, au flash ou d'autres options rapidement depuis l'interface de base de l'appareil photo.

iOS 27 va vous permettre d'accéder plus rapidement à Siri et ChatGPT

Actuellement, il existe deux façon d'accéder à Siri, ChatGPT et l'IA sur un iPhone. Vous pouvez dire "Siri" ou maintenir le bouton d'allumage enfoncé pour déclencher l'intelligence artificiel de l'appareil. Avec iOS 27, il sera désormais possible de swiper vers le bas de l'encoche dynamique pour déclencher Siri ou ChatGPT et obtenir des informations sur ce qui est affiché à votre écran.

Glissez votre doigt sur l'encoche dynamique afin de déclencher Siri ou ChatGPT sur votre écran. © Bloomberg

Des raccourcis plus faciles à programmer sous iOS 27

Les raccourcis sont certainement l'une des fonctionnalités les plus sous-côtées de l'iPhone. Elles permettent d'automatiser toutes sortes de fonctionnalités comme, par exemple, le fait de programmer automatiquement votre réveil quand vous aller vous coucher.

Actuellement, les raccourcis sont à programmer par vous-même dans l'application du même nom. Avec iOS 27, il sera possible de créer vos raccourcis en expliquant simplement à Siri ce que vous souhaitez programmer.

A lire également

La prochaine version de votre iPhone arrivera d'ici les prochains mois. Apple a déjà confirmé que le nouvel iOS 27 sera dévoilé au début du mois de juin. Cette révélation permettra d'en savoir davantage sur les nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation, mais également sur sa date de sortie officielle.

Il est cependant assez facile de deviner la date de sortie d'iOS 27. Si Apple s'en tient à ses habitudes, la firme de Cupertino devrait proposer cette nouvelle version pour les prochains iPhone à venir au mois de septembre. Il faudra donc patienter jusque là pour en disposer sur votre appareil. Il sera cependant possible de profiter de différentes versions bêta d'ici les prochains mois.

Mon iPhone est-il compatible avec iOS 27 ?

A chaque mise à jour d'iOS, les utilisateurs craignent que leur iPhone ne soit plus concerné. Il faut dire qu'Apple ne peut proposer ses dernières fonctionnalités sur les modèles les plus anciens. Pour l'heure, soyons francs, il est impossible de savoir les iPhone qui disposeront d'iOS 27 et ceux qui seront abandonnés. Si Apple repart sur les mêmes appareils que l'an dernier, iOS 27 sera compatible avec les iPhone suivants :

Tous les iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17e

Tous les iPhone 16

iPhone 16e

Tous les iPhone 15

Tous les iPhone 14

Tous les iPhone 13

Tous les iPhone 12

Tous les iPhone 11

iPhone SE (2ᵉ géné­ration ou ultérieure)

Il faudra cependant attendre l'annonce officielle d'iOS 27 pour statuer définitivement sur sa compatibilité avec les modèles les plus anciens. Si vous disposez notamment d'un iPhone 11 ou 12, il est possible que la firme décide de ne pas vous proposer sa prochaine mise à jour.