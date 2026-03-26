Samsung Galaxy A37 et A57 : le meilleur rapport qualité/prix de la marque ?

Avec ses deux nouveaux smartphones, Samsung entend rendre l'intelligence artificielle accessible à tous.

Samsung vient de dévoiler les successeurs de certains des smartphones les plus vendus en 2025. Faites place au Galaxy A37 5G et A57 5G qui seront disponibles d'ici le 10 avril prochain en France. Pour ces nouvelles versions, Samsung met le paquet sur la durabilité, l'intelligence artificielle et les performances, notamment en photo.

Du côté du design, les Galaxy A37 et A57 ne révolutionne pas vraiment la recette de Samsung. On retrouve un boitier fin avec des revêtements mat dont l'harmonie n'est cassé que par les capteurs photo placés verticalement. Le smartphone gagne cependant en finesse et en légèreté cette année, lui conférant un aspect un peu plus premium.

Notez que le Galaxy A57 profite d'un revêtement en aluminium tandis que le A37 ne bénéficie que de plastique pour réduire son tarif final. Les bordures noires de l'écran sont également plus épaisses sur le Galaxy A37 5G.

© Samsung

Du côté de la puissance le Samsung Galaxy A37 bénéficie d'une puce Exynos 1480. Le Galaxy A57 a droit a un peu plus de puissance grâce à son processeur Exynos 1680.

Les deux smartphones de Samsung profitent de One UI 8.5 qui intègre de nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle. On y retrouve notamment les transcriptions vocales, l'effaçeur d'objets pour les retouches en photo ou encore la fonctionnalité "meilleure pose" pour sélectionner vos meilleures photographies.

Du côté de la photo justement, les Galaxy A37 et A57 partagent la même configuration :

Objectif principal de 50 Mpx

Ultra grand angle de 12 Mpx

Capteur macro de 5 Mpx

Caméra selfie de 12 Mpx

Les deux smartphones font jeu égal concernant leurs batteries qui dispose de 5000 mAh ainsi que d'une recharge maximale s'établissant à 45 W.

Les Samsung Galaxy A37 5G et A57 5G seront disponibles à partir du 10 avril sur certains marchés. Leur prix est en hausse par rapport aux éditions précédentes :

Samsung Galaxy A37 5G (6/128 Go) : 449 euros (contre 369 euros pour le A36 5G)

449 euros (contre 369 euros pour le A36 5G) Samsung Galaxy A37 5G (8/256 Go) : 529 euros (contre 449 euros pour le A36 5G)

529 euros (contre 449 euros pour le A36 5G) Samsung Galaxy A57 5G (8/128 Go) : 549 euros (contre 479 euros pour le A56 5G)

549 euros (contre 479 euros pour le A56 5G) Samsung Galaxy A57 5G (8/256 Go) : 599 euros (contre 529 euros pour le A56 5G)

On observe donc des augmentations de prix variables selon les modèles désirés. Les deux smartphones bénéficient cependant de 6 années de mises à jour assurées par Samsung afin d'en profiter longtemps.