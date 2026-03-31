Free Max : un forfait révolutionnaire annoncé, mais un détail interroge

Ce forfait inclut des appels, SMS, MMS et de la data en illimité dans plus de 135 destinations, mais plusieurs questions subsistent.

L'opérateur Free teasait une annonce "révolutionnaire" depuis plusieurs jours. C'est au terme d'une grande conférence de presse que la firme de Xavier Niel a dévoilé Free Max, un nouveau forfait entièrement illimité à travers le monde. Nous avons pu assister à l'annonce officielle de Free Max, mais quelques questions subsistent en marge de son déploiement.

Que propose le forfait Free Max ?

Free Max est un tout nouveau forfait proposé chez l'opérateur Free et disponible dès aujourd'hui en magasin et sur le site web officiel. Ce forfait propose notamment :

Appels illimités dans plus de 65 destinations dont l'Europe, les DOM et les Etats-Unis

SMS/MMS illimités dans plus de 65 destinations dont l'Europe, les DOM et les Etats-Unis

Internet en illimité en 5G ou 4G dans plus de 135 destinations dont l'Europe, les DOM, la Suisse, les Etats-Unis, le Canada, le Maroc ou l'Algérie.

Le forfait Free Max bénéficie également de plusieurs options comme l'eSIM Watch pour votre montre connectée, la FreeTV+ qui vous permet d'accéder à de multiples chaines TV sur votre smartphone et le mVPN de Free.

Le Forfait Free Max semble très intéressant sur le papier. © Free

Ce forfait est également compatible avec l'eSIM, est sans engagement et vous conservez votre numéro actuel. Free prend également en charge les frais de résiliation de votre ancien forfait dans une limite de 10 euros.

Le Forfait Free Max est proposé à 29,99 euros par mois pour les non abonnés à l'opérateur. Les abonnés Freebox disposent, quant à eux, d'un tarif préférentiel de 19,99 euros par mois. Les abonnés à l'option Free Family peuvent obtenir jusqu'à 4 comptes Free Max.

Qu'est-ce que le forfait Free Max Pro ?

La version Pro du forfait Free Max est très semblable à l'offre précédente. Il s'agit cependant d'une offre B2B, réservée aux entreprises. Vous disposez donc des appels, SMS, MMS et d'internet en 4G/5G illimité dans de nombreuses destinations.

Le Forfait Free Max Pro est proposé à 29,99 euros HT par mois. Il inclut également les options précédemment citées.

Le Forfait Free Max est-il intéressant ?

La révolution promise par Free avec son nouveau forfait semble très alléchante sur le papier. Comme l'a rappelé l'opérateur lors de sa conférence de presse, il n'existe pas vraiment d'équivalent dans le monde en dehors de forfait vraiment hors de prix.

Le Forfait Free Max peut s'avérer très intéressant si vous avez l'habitude de voyager. Certaines destinations comme le Maroc, l'Algérie, la Suisse et nouvellement le Japon sont particulièrement prisées par les Français. Ce nouveau forfait pourrait être la solution pour ne pas dépenser des sous dans une pocket Wi-Fi ou un forfait adapté à votre territoire de passage.

Free a précisé que passer d'un forfait Free classique au forfait Free Max était gratuit, mais l'inverse vous coûtera 10 euros. Cela limite un peu l'envie de prendre le forfait uniquement de façon ponctuelle.

Mais une question subsiste : le réseau tiendra-t-il le coup ? Free est réputé pour être peu onéreux, mais également très friable sur la qualité de ses données internet. Il faudra donc attendre de tester ce réseau sur le terrain pour s'assurer de sa fiabilité. Free promet tout de même de répondre aux besoins et usages de ses clients de par le monde.