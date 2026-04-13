Huawei : le design de ce smartphone dévoile le prochain iPhone

La marque chinoise prévoit de lancer son nouveau smartphone pliable d'ici quelques jours.

Toujours à la pointe de la technologie, Huawei vient de mettre en ligne plusieurs clichés de son prochain smartphone pliable à venir. Le Huawei Pura X Max est un téléphone de type "Fold", comprenez qu'il s'ouvre comme un livre, et prévu pour une annonce officielle le 20 avril prochain. La marque a cependant décidé de prendre les devants en dévoilant plusieurs images et vidéos de l'appareil.

Le design du Huawei Pura X Max est assez particulier. Loin d'être allongé comme la majorité des smartphones pliables "Fold", ce dernier opte pour des dimensions plus proches d'un carré, à l'image d'un Google Pixel Fold. Ces dimensions seraient également très proche d'un autre smartphone à venir prochainement : l'iPhone Fold.

Le Huawei Pura X Max dévoile un aperçu du prochain iPhone

Mais alors pourquoi parle-t-on de l'iPhone ? Selon plusieurs sources, le format carré du Huawei Pura X Max serait très proche des dimensions prévues par Apple pour son prochain iPhone Fold. Cela permet d'afficher du contenu en plein écran, comme des films ou séries, sans avoir de grosses bandes noires sur les côtés.

© Huawei

En sortant son smartphone pliable à format livre aussi tôt, Huawei prouve à Apple qu'elle ne sera pas la seule entreprise à jouer sur ce segment. Le Huawei Pura X Max ne devrait cependant pas être disponible chez nous à cause du ban des services Google sur les appareils Huawei.