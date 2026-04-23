Test du Honor 600 : le meilleur iPhone pour ceux qui n'en veulent pas !

Nouveau design, meilleure luminosité, écran amélioré... Avant sa sortie officielle, le nouveau Honor 600 est arrivé entre nos mains avec plein de promesses que nous avons pu tester.

Le Honor 600 débarque en France d'ici quelques jours. Doté d'un design (et de couleurs) très proche de celui des derniers iPhone, ce nouveau téléphone fait le pari de multiples améliorations pour s'imposer sur un marché dominé par Samsung et Google.

Honor a l'habitude de proposer ses smartphones de milieu de gamme tous les deux ans en France. C'est pourquoi nous n'avons pas eu la chance de profiter du Honor 500 l'an dernier et que notre dernier test sur le sujet remonte au (très bon) Honor 400 et sa version Lite. Au programme : de multiples améliorations de design, d'écran et de performances qui en font l'un des meilleurs smartphones du milieu de gamme. Découvrez notre test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test du Honor 600 Le design digne d'un smartphone premium (et un peu inspiré)

digne d'un smartphone premium (et un peu inspiré) Capacités photos correctes avec de bonnes conditions.

avec de bonnes conditions. MagicOS 10 regorge de bonnes idées , de fonctionnalités et de connectivité

regorge de bonnes idées , de fonctionnalités et de connectivité 6 années de mises à jour garanties L'absence de capteur zoom se ressent

L'ultra grand angle est perfectible de nuit

est perfectible de nuit Pas taillé pour du gaming exigeant

Un design plutôt classe et inspiré

Cela fait maintenant quelques temps que Honor est raillé sur les réseaux sociaux de par la ressemblance de ses produits avec ceux d'Apple. Une stratégie parfaitement assumée par le constructeur et qui se ressent sur ce Honor 600 dont les coloris (noir, blanc et orange) ne sont pas sans rappeler ceux du précédent iPhone 17 Pro.

Les tranches du Honor 600 optent pour le métal, une première pour la firme sur ce segment et un excellent choix qui permet de profiter d'un petit côté premium (et encore une ressemblance à l'iPhone). Ce choix est également pratique puisque le métal est moins sensible aux rayures et traces de doigts que le traditionnel plastique.

© Linternaute / Julian Madiot

Le dos du Honor 600 reprend deux points des derniers iPhone Pro : les modules photo sont très semblables esthétiquement parlant et le haut du téléphone arbore le "plateau" qui élève quelque peu les capteurs photo. Ce dernier se pare également d'un revêtement semblable à du verre transparent avec les mentions "AI Camera" et "200MP OIS" inscrits.

La face avant du Honor 600 d'un écran de 6,57 pouces. Cet écran n'est gâché que par des bordures d'une finesse assez remarquable, notamment pour ce segment tarifaire, et la caméra selfie placée au haut.

La prise en main au global du Honor 600 s'avère extrêmement bonne, mais peu surprenante : nous avons là un design clairement inspiré d'Apple et qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Mentionnons toutefois le bouton IA/Appareil photo qui est un peu trop bas pour bien tomber sous le pouce lorsque le téléphone est utilisé à une main. Le Honor 600 est également certifié IP68 et IP69K contre les poussières et éclaboussures.

Un écran ô combien lumineux mais pas toujours réactif

Honor annonce une luminosité maximale de 8000 nits pour l'écran de son nouveau smartphone. Il y a cependant peu de chances que vous puissiez monter aussi haut. Le téléphone bénéficie tout de même d'une bonne luminosité globale si vous l'utilisez au quotidien. En plein soleil en revanche, l'écran affiche ses limites et il est possible que vous ayez quelques problèmes de lisibilité malgré le mode "lumière du soleil" prévu pour.

L'écran du Honor 600 est très bon, mais manque parfois un peu de luminosité. © Linternaute / Julian Madiot

Pas d'affichage LTPO (qui permet d'ajuster automatiquement de 1 à 120 Hz la fréquence de rafraichissement) pour le Honor 600. Le smartphone doit donc se contenter de trois modes d'affichage pour la fluidité de ses animations :

Bloqué à 60 Hz, peu fluide mais économe en énergie.

Bloqué à une fréquence élevée jusqu'à 120 Hz, très fluide mais énergivore.

Dynamique entre 60 et 120 Hz afin d'alterner en fonction du contenu affiché à l'écran.

La surcouche logicielle de MagicOS inclut de nombreuses options pour améliorer l’utilisation de l’écran. On y retrouve, par exemple, un mode eBook pour les amateurs de lecture ou encore une amélioration des vidéos via IA. Des options qui ne parleront pas à tous, mais qui s’avèrent très pratique une fois activées.

Des performances limitées

Pour son nouveau smartphone de milieu de gamme, Honor a opté pour un processeur Snapdragon 7 Gen 4. Cette puce sortie l’an dernier s’avère largement suffisante pour des opérations du quotidien avec les 8 Go de mémoire vive intégrées. Si vous n’utilisez le Honor 600 que pour naviguer sur le web, regarder des vidéos ou lancer des petits jeux comme Candy Crush alors le smartphone remplira pleinement ses promesses !

Les amateurs de jeux vidéo sont un poil moins bien logés. Des titres comme Genshin Impact ou Wuthering Waves tournent en qualité moyenne si l’on désire profiter de la fluidité des 60 FPS. De son côté, Fortnite gère également la qualité moyenne mais peine difficilement à rester stable entre 30 et 60 FPS. On est donc loin de pouvoir profiter des 120 Hz disponibles sur l’écran du téléphone. Rien qui n’empêche cependant de profiter de quelques parties puisque le smartphone n’est que très peu sensible à la chauffe même lorsqu’il est beaucoup sollicité.

Le Honor 600 n'est pas un smartphone spécifiquement taillé pour le jeu vidéo. © Linternaute / Julian Madiot

Un logiciel qui déborde d’intelligence artificielle (et d’options)

MagicOS 10 est installé par défaut sur le Honor 600. Cette surcouche logicielle développée par Honor s’avère très agréable à utiliser au quotidien. Adressons tout de même l’éléphant dans la pièce : le design de ce logiciel est une complète repompe d’iOS26 sur iPhone. On y retrouve plusieurs excellentes idées comme le design transparent des menus et logos d’applications ainsi que les fonds d’écran avec l’heure dynamique.

Heureusement, Honor ne sait pas que copier des bonnes idées. Le constructeur sait également en concevoir avec une multitude de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle : Texte magique (pour obtenir des informations sur un texte sélectionné), Sous-titres IA automatisés, Traduction IA automatique et également intégrée aux appels, Détection des deepfakes et clonages de voix par IA, etc…

Mentionnons enfin Honor Connect, l’option qui permet de transférer facilement vos fichiers de votre Honor 600 à un autre appareil connecté ou encore OneTap qui permet, comme sur iPhone, de partager des fichiers simplement en approchant votre téléphone d’un autre (iPhone et Mac compris !). Mentionnons également la nouveauté « AI Image to video 2.0 » qui permet de transformer vos photographies en vidéos grâce à l’IA. Aussi bluffant que flippant selon les clichés que vous envoyez.

Le Honor 600 regorge de fonctionnalités... Mais aussi d'applications superflues. © Linternaute / Julian Madiot

Honor étant fidèle à lui-même, le nouveau Honor 600 n'est malheureusement pas épargné par les "bloatwares". Ces logiciels préinstallés ou recommandés lors de la configuration du smartphone sont généralement le fruit de partenariat entre le constructeur et des marques afin de baisser le prix final de l'appareil. Ces applications ne sont clairement pas obligatoires (à moins d'être un gros fan de jeux comme Brainrot Survival Battle, mais cela nous effraierait) mais certains ont quand même été installés sur notre unité de test.

Une photographie qui mise un peu trop sur l’IA

La configuration photo du Honor 600 est la même que pour le Honor 500 (non sorti chez nous) et le Honor 400. Elle se compose de deux capteurs à l’arrière et d’une caméra selfie de 50 Mpx : un grand angle de 200 Mpx et un ultra grand angle de 12 Mpx.

Avec de bonnes conditions, les clichés diurnes s’avèrent être de bonne qualité. Le capteur de 200 Mpx parvient à capturer suffisamment de détails pour produire des résultats assez flatteurs et agréables à l’œil. L’HDR est activé par défaut, mais il est également possible de passer par un mode « haute résolution » qui, s’il s’avère assez long à déclencher (environ 2 secondes), permet de bénéficier d’un peu plus de détails. De nuit les résultats sont un peu plus mitigés, mais le capteur principal parvient tout de même à produire de jolis clichés.

L’ultra grand angle suit plus ou moins la même formule. De jour, il est assez facile d’obtenir de jolies photographies riches en détails et avec une distorsion bien gérée. Les résultats de nuit sont un peu moins flatteurs, mais restent totalement exploitables sur les réseaux sociaux.

Etant dépourvu de véritable téléobjectif, c’est sur l’intelligence artificielle que le Honor 600 doit compter pour les zooms. L’absence de capteur dédié aux zooms se ressent très vite et les photographies « bavent » littéralement avec des visages complètement déformés par l’IA dès lors que l’on zoome un peu trop dans l’image. Bien que Honor mette en avant un zoom pouvant grimper jusqu’à x30, on vous conseillera plutôt de ne pas dépasser le x4.

Zoom x2 © Linternaute

Zoom x4 © Linternaute

Zoom x10, les visages et éléments deviennent baveux. © Linternaute

Zoom x30 © Linternaute

Une autonomie qui retire le stress du manque de batterie

Le Honor 400 sorti l'an dernier était un petit monstre d'autonomie avec sa batterie de 5300 mAh. Hélas, la version commercialisée en Europe était quelque peu bridée par rapport à celle internationale qui bénéficiait de 6000 mAh.

Le Honor 600 va encore plus loin en s'équipant d'une batterie de 6400 mAh qui est largement capable de tenir une journée et demie d'utilisation. Nous avons même pu profiter du téléphone pendant deux jours avec une utilisation modérée.

Nous avons pu largement utiliser le Honor 600 pendant plus d'une journée d'utilisation. © Linternaute / Julian Madiot

Honor franchit un nouveau cap concernant la recharge avec son smartphone compatible jusqu'à 88W en filaire et 27 W en charge inversée filaire. Pas de charge sans-fil malheureusement, mais ces capacités permettent de faire le plein de batterie en un peu moins d'une heure ou de regagner environ 15% en cinq petites minutes.

Notre conclusion au test du Honor 600

Avec son tarif de 549 euros en France, le Honor 600 se place comme un concurrent sérieux au Samsung Galaxy A57, au Google Pixel 10a et à l'iPhone 17e. Honor continue d'améliorer chaque année son smartphone de milieu de gamme avec un design qui frôle le segment premium tout en améliorant les capacités IA de l'appareil. MagicOS 10 a beau s'inspirer (très) fortement de l'iPhone, le logiciel est plaisant à utiliser et regorge de bonnes idées.

Malgré quelques performances moyennes en jeu et des limites faciles à atteindre en photographie, ce Honor 600 est un excellent choix pour son prix, notamment si son design inspiré de l'iPhone vous fait de l'oeil.