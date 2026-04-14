iPhone Fold : il serait très difficile de se procurer le premier pliable d'Apple

Plusieurs sources évoquent une production compliquée pour le premier iPhone pliable à venir prochainement.

Si vous prévoyez de sauter sur le premier iPhone pliable, il va peut-être falloir vous dépêcher. Selon plusieurs sources, Apple ne prévoirait qu'un stock limité de son iPhone Fold, supposément prévu pour une sortie en septembre 2026.

Plus récemment, c'est le média Digitimes, spécialisé dans les composants électroniques, qui a indiqué que la chaine de production dédiée à l'iPhone Fold serait majoritairement tournée vers des livraisons pour 2027. Apple prévoirait bien de dévoiler son iPhone pliable aux côtés du prochain iPhone 18, mais avec quelques conséquences.

Tout d'abord, la disponibilité de l'iPhone Fold serait impactée. Avec peu d'unités produites pour le mois de septembre, il est fort probable qu'Apple ne propose qu'une quantité limitée d'iPhone Fold d'ici la fin 2026.

Cette semi-disponibilité pourrait également permettre à la firme de jauger le succès de son premier iPhone pliable. Un succès peu engageant pourrait motiver Apple à cesser la production plus vite que prévu pour les unités à venir par la suite. Une stratégie qui ne semble cependant pas plaire à Apple, mais que la firme aurait adoptée l'an dernier suite aux mauvaises ventes de l'iPhone Air.