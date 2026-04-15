Honor 600 : l'IA vous effraie ? Honor peut redonner vie à vos proches avec son prochain smartphone

Honor commence à teaser les fonctionnalités de son prochain smartphone. Sans surprise, ce dernier miserait énormément sur l'intelligence artificielle.

Alors que le débat sur la place de l'intelligence artificielle dans la société fait rage, Honor commence à muscler la communication autour de son futur Honor 600 et ses fonctions IA. A travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la marque dévoile subtilement sa fonctionnalité "AI Image to Video 2.0".

Dans ces petites mises en scènes orchestrées par Honor, les passants choisissent un moment de nostalgie qu'ils aimeraient revivre. Cela va de la cérémonie de remise de diplôme au parent décédé il y a quelques années.

La promesse du prochain Honor 600 avec sa fonctionnalité "AI Image to Video 2.0" permettrait de générer de courtes vidéos à partir de 3-4 images. Dans l'extrait publié sur les réseaux sociaux, la marque crée des vidéos intégrant des moments passés ou des proches décédés et qui reprennent vie en vidéo avec l'intelligence artificielle.

Véritable révolution ou moment extrêmement malsain, chacun sera juge. Toujours est-il que nous devrions en découvrir davantage d'ici les prochains jours avec la sortie du Honor 600 dont les images sont déjà disponibles chez certains marchands comme SFR.