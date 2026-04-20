L'iPhone 18 dévoile ses nouveaux coloris avec une nouveauté quasi invisible

Apple semble vouloir différencier son iPhone Pro avec de nouvelles couleurs audacieuses chaque année.

Cela fait maintenant un moment que l'on sait que l'iPhone 18 disposera de nouvelles couleurs exclusives. Après le gros succès de l'iPhone 17 Pro en "orange cosmique" copié par plusieurs marques Android, Apple semble décidé à proposer des coloris audacieux pour son nouvel iPhone chaque année.

Les premières sources concernant l'iPhone 18 Pro faisaient notamment part de l'arrivée prochaine d'un coloris rouge "assez sombre". Ce dernier semble confirmé avec les dernières images disponibles de l'iPhone 18 Pro et sa couleur "Cerise Noire".

© MacRumors

Cet rouge profond serait donc le coloris au coeur de la stratégie à venir pour vendre l'iPhone 18 Pro. Il ne serait donc pas étonnant que l'on retrouve le smartphone dans de nombreuses publicités après son annonce officielle. L'iPhone 18 Pro bénéficierait d'un total de quatre coloris dont les trois illustrés au dessus ainsi qu'une version grise que l'on retrouve déjà sur les précédentes générations.

Du côté du design, peu de nouveautés seraient prévues. Les journalistes du site MacRumors précisent cependant que l'encoche Dynamic Island de l'iPhone 18 Pro serait un tantinet plus petite. Cela permettrait de gagner quelques pixels d'affichage sur l'écran, mais il serait difficile de voir la différence.