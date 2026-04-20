Tim Cook : pourquoi il quitte la direction d'Apple

Tim Cook s'apprête à quitter la direction d'Apple, a annoncé lundi soir la célèbre marque à la pomme, qui précise qu'il sera remplacé par John Ternus.

Petit séisme dans le monde de la tech. Le directeur général d'Apple, Tim Cook, va quitter son poste. Celui qui avait pris la succession du charismatique cofondateur de la marque à la pomme, Steve Jobs, en août 2011, quelques semaines avant son décès d'un cancer du pancréas, s'apprête à céder sa place à un autre cadre du groupe : John Ternus. Responsable jusqu'à présent des produits physiques, les iPhone comme les Mac, l'homme de 51 ans était considéré comme favori pour succéder à Tim Cook, mais rien ne laissait présager une passation dans un délai aussi court.

Si Tim Cook, 65 ans, passera la main en septembre, il ne quittera pas le navire pour autant. Dans son communiqué de presse publié lundi 20 avril, Apple annonce qu'il va devenir président exécutif d'Apple, soit président du conseil d'administration.

Un bilan très positif pour Tim Cook, à l'exception du tournant de l'IA

Arrivé chez Apple en 1998, Tim Cook avait donc été promu directeur général de la célèbre marque en 2011. Ingénieur à l'origine, ce natif de l'Alabama s'était rapidement révélé être un excellent capitaine de bord pour le bateau Apple. Avec lui, l'entreprise californienne aura pratiquement quadruplé son chiffre d'affaires entre 2011 et 2025, passant de 108 milliards de dollars à plus de 416 milliards de dollars, mais aussi multiplié sa capitalisation boursière, passant "d'environ 350 milliards de dollars à 4 000 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 1 000%", précise le communiqué.

Tim Cook a toutefois un point noir sur son tableau de chasse. Sous sa direction, l'équipe Apple aura en effet raté le tournant de l'intelligence artificielle (IA) générative, soulignait récemment le média indépendant Cafétech, selon qui le lancement "spectaculaire de ChatGPT" en 2022 avait rebattu les cartes.