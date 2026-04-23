Oubliez Photoshop : les smartphones Samsung viennent de recevoir une mise à jour dingue pour retoucher les photos

La dernière mise à jour des applications Samsung ajoute de nouvelles fonctionnalités pour les retouches.

Samsung n'est pas l'un des constructeurs les plus appréciés chez Android pour rien ! La firme continue de mettre à jour ses appareils avec de nouvelles fonctionnalités et notamment ses propres applications. Plusieurs experts comme les journalistes du site AndroidAuthority ou SamMobile ont notamment remarqué qu'une nouvelle version de l'application Galaxy Enhance-X était disponible depuis quelques jours.

Outre un changement des interfaces de l'application, cette mise à jour intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités très intéressantes. Si vous appréciez de retoucher vos photographies, vous pourriez bien y trouver votre nouvelle solution préférée. On vous explique.

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Si vous ignorez encore ce qu'est Galaxy Enhance-X, disons qu'il s'agit plus ou moins d'un équivalent de Photoshop sur les smartphones Samsung. Disponible exclusivement sur le Galaxy Store (d'où le fait que l'application ne soit réservée qu'aux téléphones de Samsung), Galaxy Enhance-X permet de retoucher efficacement vos photographies et documents.

Si l'application était déjà très efficace jusqu'ici, sa dernière mise à jour intègre tout un tas de fonctionnalités très puissantes. Il est notamment possible d'y installer et gérer des plugins pour disposer d'encore plus de fonctions dont trois d'ores-et-déjà disponibles.

Filtres intégrés à vos photos, effets spécial sur vos clichés, identification automatique des étoiles, du ciel et des constellations pour améliorer vos images... Galaxy Enhance-X intègre désormais tout ça en plus d'une section "documents" qui permet de rapidement et facilement scanner des documents tout en éliminant tout objet superflu de l'image. Il est alors très facile de transformer vos documents en PDF simplement en les prenant en photo.

Notez que Galaxy Enhance-X est capable de gérer plusieurs formats comme le JPG, le MP4 ou le PDF. La mise à jour semble cependant être distribuée petit à petit et il est probable que vous deviez attendre quelques jours pour pouvoir la télécharger. De notre côté, cette mise à jour n'était disponible que sur un seul de nos deux téléphones de test à la rédaction au moment d'écrire ces lignes.