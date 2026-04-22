Oppo Find X9 Ultra : les critiques sur ce smartphone ultra cher sont exceptionnelles

Premier modèle "Ultra" de la firme à sortir chez nous, le Oppo Find X9 Ultra semble déjà conquérir la presse spécialisée.

Oppo a surpris bon nombre de journalistes et fans de sa marque en annonçant que son nouveau Find X9 Ultra serait disponible en dehors de la Chine. Il faut dire que les smartphones ultra premium ne permettent souvent pas aux marques de réaliser d'énormes marges. Oppo prend donc un pari avec ce smartphone qui s'établit déjà comme le plus cher d'Europe (hors iPhone) avec son tarif de 1699,99 euros dans une configuration unique.

De par son partenariat avec l'entreprise Hasselblad, le Oppo Find X9 Ultra met le paquet sur la photographie. Jugez plutôt sa configuration ultra musclée :

Capteur principal de 200 Mpx (ouverture à f/1,5)

Ultra grand-angle de 50 Mpx (ouverture de f/2,0)

Double téléobjectifs x3 et x10 de 200 et 50 Mpx

Caméra selfie de 50 Mpx

Ajoutez à cela un autofocus laser et "kit photo" développé avec Hasselblad pour mimer l'expérience d'un véritable appareil photo et vous comprendrez peut-être le tarif du smartphone.

© Oppo

Des retours dythirambiques

Passé entre les mains de plusieurs rédactions, le Oppo Find X9 Ultra dispose déjà d'excellents retours de la part de la presse spécialisée. Sur le site de Phonandroid, le smartphone y est noté 4/5 avec notamment une mention de son autonomie très élevée et l'excellence de plusieurs de ses capteurs photos. Le poids de l'appareil reste cependant assez mal géré pour une utilisation à une main et le zoom numérique semble en retrait en basse lumière.

Chez nos confrères de Frandroid, la conclusion s'avère également excellente. Avec une note de 9/10, le Oppo Find X9 Ultra bénéficierait bien d'une "autonomie monstrueuse" et de très bonnes capacités photo. Le journaliste pointe tout de même du doigt la présence de logiciels déjà installés au vu du prix du smartphone.

Enfin, c'est 01Net qui conclut le tour des tests déjà disponibles chez nous. Le Oppo Find X9 Ultra y est noté 4/5 avec des retours proches des autres tests cités précédemment. On y retrouve également une petite critique des 5 années de mises à jour disponibles sur le smartphone alors que certains constructeurs promettent désormais plus de 7 années.