L'iPhone 18 serait décevant à cause de l'économie actuelle

Les dernières informations concernant l'iPhone 18 ne sont pas rassurantes. Apple ferait tout en interne pour réduire le prix final du smartphone.

Pas une semaine ne passe sans que de nouvelles informations sur l'iPhone 18 nous parviennent. Si l'on savait déjà que l'iPhone 18 de base serait lancé plus tard que sa version Pro et pliable, le téléphone pourrait s'avérer amputé de plusieurs fonctions.

Si l'iPhone 18 et l'iPhone 18e seraient toujours prévus pour un lancement commun début 2027, les deux smartphones pourraient également se rassembler sur un point : l'économie. Le monde de la tech vit toujours une grave crise budgétaire à cause de la hausse des prix des composants. Face à l'explosion de l'intelligence artificielle, la forte demande en puces électroniques a entraîné un envol spectaculaire des tarifs.

Le résultat direct : les entreprises doivent payer plus cher pour se fournir en composants. Ces augmentations de prix se répercutent alors régulièrement sur le prix final du produit. Un plan qu'Apple souhaiterait éviter coûte que coûte pour son iPhone 18 toujours prévu au tarif de 969 euros chez nous.

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Un iPhone 18 qui doit faire des concessions

Face à l'envolée des tarifs des puces électroniques, deux choix font face à Apple : augmenter le prix de l'iPhone 18 afin de garantir un excellent smartphone ou faire des compromis sur certaines caractéristiques pour rester au prix actuel. C'est cette deuxième option que prendrait Apple selon les informations du très réputé leaker FocusDigital.

Ces compromis s'effectueraient notamment sur la puce et l'écran de l'iPhone 18. Apple choisirait un écran légèrement moins bon que celui de l'iPhone 17 en termes de qualité et luminosité. Le leaker précise tout de même que les compromis concernant l'écran seraient à peine visibles pour l'utilisateur lambda.

L'iPhone 18 devrait également bien disposer d'une puce A20 qui fera suite à la puce A19 des derniers iPhone 17. Le bond de performance entre les deux puces serait cependant plus faible que ce à quoi Apple nous a habitué ces dernières années. L'iPhone 18 sera donc toujours meilleur que son prédécesseur sur les performances, mais la différence ne devrait pas être bouleversante.