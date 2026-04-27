Mega Big : Bouygues Telecom réponds à Free Max avec son forfait Voyage... Mais reste moins intéressant

Le nouveau forfait Mega Big dévoilé par Bouygues Telecom cherche à concurrencer Free. Il est cependant possible de trouver mieux... Y compris chez Bouygues !

La nouvelle bataille des forfaits mobiles se situerait elle à l'étranger ? Après la grosse annonce de Free avec son forfait entièrement illimité dans plus de 150 destinations, c'est au tour de Bouygues Telecom de s'adresser aux voyageurs. L'opérateur vient de dévoiler Mega BiG, sa réponse à Free Max, qui inclut davantage de destinations, mais moins de données internet. Pire encore : il est déjà possible de trouver un forfait Bouygues Telecom qui peut s'avérer meilleur selon votre destination. On vous explique.

Qu'est-ce que le forfait Mega BiG de Bouygues Telecom ?

Le nouveau forfait Mega BiG permet aux abonnés Bouygues Telecom de profiter de 250 Go de données internet en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse. Du côté de l'international, ce forfait prévoit 40 Go de data depuis 87 destinations hors Europe. Les appels, SMS et MMS sont également illimités en Europe, dans les DOM et en Suisse. A l'image de Free Max, le forfait Mega BiG de Bouygues Telecom est proposé à 29,99 euros/mois ou 19,99 euros/mois pour les abonnés à la box de l'opérateur.

Pour mieux comprendre les différences entre Free Max et Mega BiG, voici un petit tableau récapitulatif des deux offres. Nous mettons en évidence l'offre la plus intéressante pour chaque catégorie :

Comparatif Bouygues Mega BiG vs Free Max Bouygues Mega BiG Free Max Prix 29,99 €/mois

(19,99 €/mois pour les abonnés Bbox) 29,99 €/mois

(19,99 €/mois pour les abonnés Freebox) Data en France 250 Go en France métropolitaine Internet illimité 5G/5G+ en France Data Europe / DOM / Suisse 250 Go, quota commun avec la France Internet illimité 4G/5G Data internationale hors Europe/DOM/Suisse 40 Go depuis 87 destinations (hors Europe) Internet illimité en 4G/5G depuis 137 destinations au total (Europe comprise) Nombre de destinations incluses Plus de 150 destinations 137 destinations Appels/SMS depuis l’étranger Appels, SMS, MMS illimités depuis France métropolitaine / Europe, DOM et Suisse Appels, SMS, MMS illimités depuis + de 65 destinations Exclusivités notables Andorre, Arabie saoudite, Côte d’Ivoire, RDC, Bénin, Cameroun, Chili, Pérou, Philippines, Qatar, Taïwan, Polynésie française Hong Kong, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Oman, Laos, Sri Lanka, Fidji, Samoa, Vanuatu, Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le forfait Mega BiG ne semble donc se distinguer que de par son nombre de destinations comprises dans l'offre. Chaque offre dispose également de pays exclusifs à son forfait et qui pourrait donc vous intéresser davantage selon l'endroit où vous voyagez.

Le forfait Mega BiG se frotte... A un autre forfait Bouygues Telecom

Si l'offre du nouveau forfait Mega BiG est susceptible de vous intéresser (notamment si vous êtes un abonné à la Bbox), il peut être intéressant de vous pencher sur les autres offres de l'opérateur. Bouygues Telecom propose notamment, par le biais de sa filiale B&You, un forfait voyage intégrant également 250 Go de data à l'étranger. Certes, cette offre ne comprend que 110 destinaitons (contre 150 pour Mega BiG), mais elle est également moitié moins cher à 15,99 euros/mois sans engagement.