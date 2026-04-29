Achetez votre smartphone MAINTENANT : les prix vont exploser dans quelques jours !

Plusieurs experts prévoient une grosse montée des prix des smartphones. Une situation sans précédent qui devrait se répercuter sur les consommateurs.

Le monde de la tech vit actuellement une grave crise économique. La demande croissante des constructeurs à s'approvisionner en puces électroniques est liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Alors que de plus en plus d'utilisateurs utilisent des solutions comme ChatGPT, Claude ou Google Gemini, les entreprises doivent commander des quantités folles de composants informatiques.

Cette situation oblige les constructeurs de smartphone à monter les prix de leurs composants. Les hausses attendues dépendraient de chaque constructeur, mais certains seraient moins épargnées que d'autres. Selon certains experts, les prix risquent cependant de flamber d'ici peu.

C'est le site Counterpoint qui a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié en début d'année, l'institut explique que le tarif moyen pour acheter du stockage a grimpé de plus de 90%. Les experts du site expliquent donc qu'actuellement, les constructeurs dépensent beaucoup plus que d'habitude pour acquérir leurs composants.

Le site Largo, spécialisé dans les appareils reconditionnés, rappelle que plusieurs smartphones Samsung Galaxy ont déjà subi une augmentation de 80 dollars sur les modèles les plus récents. Apple ne serait pas épargné non plus avec un coût moyen de la puce des derniers iPhone 17 Pro passé de 29 dollars (fin 2025) à 70 dollars aujourd'hui.

Cette crise devrait également se retrouver pour le prochain iPhone à venir puisque certaines sources mentionnent déjà qu'Apple serait contraint de faire des concessions pour baisser le tarif final du smartphone.

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Le site Largo dresse cependant un constat assez morose. Selon leurs experts, les prix des prochains smartphones vont exploser dès ce mois de mai 2026. Les produits d'entrée de gamme avec peu de stockage inclus seraient les plus touchés par cette crise. Cela pourrait notamment expliquer pourquoi de plus en plus de marques abandonnent les smartphones avec 128 Go d'espace de stockage de base.