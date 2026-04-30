iPhone 18 : Apple prévoirait un nouvel appareil photo hors du commun

L'assistant Siri pourrait vous assister pour prendre de meilleurs photos avec l'iPhone 18 Pro.

Apple semble avoir de gros projets pour l’iPhone 18 Pro et Pro Max. Si des rumeurs d’améliorations de l’appareil photo circulent depuis quelques temps, le journal Bloomberg vient de lâcher plusieurs grosses bombes. La firme prévoirait deux grosses nouveautés à venir pour l’iPhone 18 Pro et la prochaine version d’iOS. Avec un peu de chance, votre iPhone actuel y aura même droit.

Siri va vous aider à votre vos photos

Vous avez déjà eu des difficultés à prendre la photo parfaite ? Siri va potentiellement venir à votre secours avec la prochaine mise à jour d’iOS 27. Selon Bloomberg, Apple s’apprêterait à intégrer à l’iPhone un mode « Apple Intelligence » au sein de l’application Appareil Photo.

Peu d’informations sont disponibles sur le sujet, mais on imagine très bien Apple s’inspirer du « coach photo » disponible sur les Google Pixel. Cette option pourrait analyser votre scène et vous suggérer différentes améliorations comme « rapprochez-vous de votre sujet » ou « retirez cet objet de la scène » afin de disposer du meilleur cliché possible.

Apple pourrait s’inspirer du « coach photo » des Google Pixel. © Google

Cette nouveauté ne serait cependant pas liée au nouvel iPhone 18, mais à iOS 27. Il y a donc fort à parier que les anciens modèles d’iPhone (à partir de l’iPhone 12) puissent en bénéficier d’ici la fin de l’année 2026.

Une meilleure ouverture pour l’appareil photo de l’iPhone 18 Pro

Outre ces améliorations logicielles, Apple prévoirait également de grosses avancées matérielles pour les capteurs photo de l’iPhone 18 Pro. L’objectif principal et le téléobjectif pourraient bénéficier d’une plus grande ouverture afin de mieux capter la lumière, améliorer les photos de nuit et bénéficier d’un meilleur effet de flou et de rapport de champ sur vos clichés.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, tease quant à lui des avancées encore jamais vues sur un iPhone Pro. Le spécialiste ne précise pas beaucoup sa déclaration, mais nul doute que d’autres informations devraient parvenir d’ici les prochains jours.