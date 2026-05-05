L'iPhone Ultra serait très agaçant à utiliser sur un point précis

Les premiers prototypes de l'iPhone pliable semblent difficiles à utiliser dans certaines conditions.

L'iPhone Ultra (ou anciennement baptisé "iPhone Fold) pourrait bien être un vrai calvaire pour certains utilisateurs. Depuis quelques semaines, les dimensions et rendus 3D de l'appareil sont disponibles sur le web, et cela n'a pas échappé à certains experts tech qui se sont amusés à imprimer plusieurs prototype du smartphone avant même son officialisation.

De par son format très carré, l'iPhone Ultra trancherait véritablement avec la norme actuelle des smartphones pliables qui sont généralement bien plus allongés. Selon les premiers retours, Apple ne lésinerait pas sur les performances avec son iPhone Ultra qui, malgré sa finesse et son format pliable, bénéficierait de gros capteurs photos.

Le youtuber Unbox Therapy a pu jouer pendant quelques minutes avec un prototype de l'iPhone Ultra. Si le smartphone semble assez impressionnant de par sa finesse, la taille de ses capteurs photo le rendrait très instable une fois posé sur une surface plate. Un "défaut" qui serait dû à l'envie d'Apple de conserver une grosse configuration photo sur l'iPhone Ultra, et ce, malgré la finesse de l'engin.

Il faudra cependant patienter jusqu'au mois de septembre pour s'assurer que les prototypes de l'iPhone Ultra soient fidèles à la réalité. Apple devrait dévoiler officiellement sa prochaine grosse innovation lors de sa keynote de la rentrée 2026.