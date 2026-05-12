Android 17 : smartphones compatibles, date de sortie, où télécharger la bêta...

Android 17 est prévu pour sortir cette année. On vous dit tout sur les nouveautés à venir pour votre smartphone Android ainsi que les appareils concernés et la bêta à télécharger.

Android passe à sa 17e version en 2026. Votre téléphone Android va bientôt bénéficier de plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations qui peuvent concerner le design, la sécurité ou l'ergonomie. Chaque année, Google propose une nouvelle version d'Android pour les smartphones les plus récents afin de mettre ces derniers à jour. Depuis février 2026, Google communique sur sa feuille de route pour le déploiement d'Android 17 et les nouveautés à venir en version bêta et stable.

Envie de tester Android 17 ? Découvrez si votre smartphone est prêt, ce qui va changer concrètement, les dates de sortie et comment accéder à la version bêta en quelques étapes.

Quels smartphones sont compatibles avec Android 17 ?

La feuille de route pour la sortie d'Android 17. © Google

Google n'a pas encore communiqué officiellement sur les smartphones qui pourront profiter d'Android 17. La firme confirme cependant toujours que ses téléphones Google Pixel seront les premiers à en bénéficier. Cela inclut notamment :

Tous les Google Pixel 10 (Pixel 10a compris)

Tous les Google Pixel 9 (Pixel 9a compris)

Tous les Google Pixel 8 (Pixel 8a compris)

Tous les Google Pixel 7 (Pixel 7a compris)

Tous les Google Pixel 6 (Pixel 6a compris)

Le Google Pixel Fold, 9 Pro Fold et 10 Pro Fold

La Google Pixel Tablet

Les smartphones Samsung devraient également bénéficier d'Android 17 dans la foulée puisque la firme travaille déjà sur One UI 9, sa propre surcouche logicielle basée sur Android 17. Les téléphones Android devraient donc bénéficier de cette nouvelle version d'ici les mois de septembre/octobre 2026.

Les autres marques comme Xiaomi, Motorola ou Honor n'ont aucune confirmation concernant leurs appareils compatibles avec Android 17. Les smartphones Huawei sont, quant à eux, exemptés de versions Android depuis leur ban des Etats-Unis.

Nouveautés à venir dans Android 17

Android 17 prévoit plusieurs nouveautés à venir bien qu'il ne s'agisse pas de la mise à jour la plus lourde en apparence. Les nouvelles fonctionnalités sont davantage dans le coeur du logiciel avec quelques petites améliorations à retrouver ici-et-là.

Un design qui s'inspire quelque peu du Liquid Glass d'Apple

Peu de changements à noter du côté du design pour Android 17. Google repart sur son Material Expressive 3 afin de l'intégrer à davantage de smartphones sous Android. Certaines animations et effets de flou sont cependant revus avec quelques effets de transparence qui ne sont pas sans rappeler le Liquid Glass de chez Apple.

© Google / 9to5Google

Des thèmes sombres personnalisés

Vous appréciez que Instagram soit en thème sombre, mais pas Google Chrome ? A l'heure actuelle, certaines applications ne prennent pas encore en compte les thèmes sombres et se contentent d'afficher leur propre thème qui peut avoir un impact sur vos yeux ou la batterie de votre téléphone (en général, une page blanche consomme davantage qu'une page noire). Android 17 va vous permettre de forcer l'utilisation d'un thème sombre sur les applications ainsi que d'automatiser leur passage entre thème classique et sombre.

© Google / 9to5Google

La fonction de bulles de discussion pour toutes les applications

Si vous utilisez Facebook Messenger sur un smartphone Android, vous avez peut-être déjà remarqué l'option qui permet de transformer vos discussions en bulles. Cette fonctionnalité originale permet de disposer vos conversations Messenger où vous souhaitez sur votre écran et sera disponible pour toutes les applications Android.

Concrètement, au lieu de simplement fermer une application, vous pourrez la transformer en bulle afin de pouvoir y accéder bien plus rapidement et de pouvoir y accéder sans l'afficher en plein écran.

© Google

Plusieurs nouveaux Emojis à venir avec Android 17

Comme pour chaque nouvelle version d'OS, Android 17 intègre de nouveaux emojis que vous pourrez utiliser dans vos conversations et applications. On y retrouve une danseuse, une explosion, un smiley avec de gros yeux ou encore un yéti.

© Google / Emojipedia

De nombreuses autres petites fonctionnalités et options de re-design sont également prévues avec la sortie d'Android 17. Google prévoit aussi plusieurs résolutions de bugs susceptibles de s'afficher sur votre smartphone Android. Vous pouvez retrouver l'ensemble des changements à venir sur la page officielle d'Android Developers.

Comme pour chaque version d'Android, Google trace une feuille de route bien établie pour s'assurer de la stabilité du logiciel. A l'heure où nous écrivons ces lignes (mai 2026), Android 17 en est à sa quatrième version en bêta.

Si Google s'en tient à ses habitudes, la version finale et stable pour Android 17 sera publiée cet été vers les mois de juin/juillet pour les premiers smartphones compatibles. Les autres possesseurs de smartphones autres que Google devront attendre le feu vert pour chaque constructeur.

Afin de profiter dès maintenant d'Android 17 et de ses nouveautés, il est possible de télécharger la dernière version bêta proposée par Google. Pour cela, il faut vous assurer de disposer d'un appareil compatible en vous rendant à cette adresse.

Créez ou connectez votre compte Google et enregistrez le ou les smartphones Android que vous possédez afin de vérifier s'ils sont éligibles au programme de bêta Android 17. Une fois votre appareil sélectionné, utilisez ce dernier pour vous rendre dans les paramètres > système > mise à jour et y retrouver la bêta disponible pour Android 17.

Attention cependant : il n'est pas possible de quitter le programme de bêta ou de revenir à une version stable sans effacer le contenu de votre appareil. Les versions bêta n'étant pas toujours pleinement stables, vous installez ces versions en étant conscient des risques possibles pour votre appareil. Nous ne recommandons pas l'installation d'une version bêta sur un smartphone principal.