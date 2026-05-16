Vous n'avez plus de stockage malgré la suppression de vos photos et vidéos ? Samsung vous explique pourquoi

Un post officiel de la marque détaille pourquoi votre stockage semble toujours saturé.

Qui n'a jamais eu des problèmes de stockage avec son smartphone ? Selon une étude par le site de référence CounterPoint, le stockage fait partie des critères qui sont scrutés de près au moment de changer d'appareil. Avec des applications qui deviennent de plus en plus lourdes en données, les anciens formats comme le 64 ou même le 128 Go commencent à devenir de plus en plus obsolètes.

Hélas, il est parfois difficile de s'en sortir, même avec un gros stockage sur son smartphone. Le réflexe le plus naturel est généralement d'effacer des photos, vidéos et fichiers de son appareil. Mais il peut arriver que votre stockage soit toujours plein malgré ce geste. Samsung a déjà expliqué la raison et comment vous assurer de bien libérer de l'espace sur votre téléphone.

De nombreux utilisateurs de smartphones Samsung ignorent que la suppression des photos, vidéos et fichiers n'est pas automatique. Concrètement, si vous décidez de supprimer une photo pour faire un peu de place, vous observerez que votre stockage ne change pas. Mais comment expliquer qu'une multitude de photos et vidéos supprimées ne se ressente pas sur le stockage de l'appareil ?

Cette problématique, Samsung y a déjà répondu à de multiples reprises. La firme est obligée de rappeler de temps en temps que ses appareils ne suppriment pas en temps réel les éléments que vous désirez jeter. Lorsque vous décidez de supprimer des photos, votre téléphone va simplement les envoyer dans la corbeille de l'appareil, où elles vont rester pendant au moins 30 jours à compter de leur suppression. Votre stockage ne sera donc pas affecté avant un bon mois !

Si vous voulez forcer la suppression des fichiers en question, rendez-vous dans l'application Paramètres > Maintenance de l'appareil > Stockage et vous y trouverez l'option pour la corbeille. Une fois ici, vous pourrez vider cette dernière afin de gagner un peu d'espace de stockage sans avoir à attendre les 30 jours de suppression automatique.