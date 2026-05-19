Instantanés Instagram : comment désactiver la fonctionnalité et ses notifications

Apparue au début du mois de mai 2026, la nouvelle fonctionnalité "instantanés" permet aux utilisateurs d'envoyer des photos éphémères. Voici comment la désactiver.

Instagram a récemment lancé "Instantanés", sa nouvelle fonctionnalité qui singe l'application Be Real et permet de prendre des photos éphémères. L'idée principale des instantanés est de vous permettre d'envoyer des photos accessibles à vos contacts ou amis proches pendant 24h et censés être plus naturelles que les posts de l'application puisqu'elles ne peuvent être visionnées qu'une seule fois.

Notez également que les instantanés d'Instagram ne peuvent être sauvegardés avec une capture d'écran de votre smartphone. Rien n'empêche cependant un utilisateur d'enregistrer l'ensemble de son écran avec une application tierce et non détectée par Instagram.

Les instantanés sont des photos visibles une seule fois et pendant 24h. © Meta

Comment supprimer la fonctionnalité "Instantanés" d'Instagram ?

Si la nouvelle fonctionnalité des instantanés d'Instagram ne vous plait pas, il est totalement possible de la désactiver temporairement ou pour de bon.

La manipulation à effectuer est cependant un peu difficile à trouver, mais il suffit de vous balader dans les paramètres de l'application Instagram :

Cliquez sur le bouton de votre profil en bas à droite de l'application.

Cliquez sur les trois barres en haut à droite de l'écran pour ouvrir les paramètres d'Instagram.

Naviguez jusqu'à la partie "Ce qui est visible" pour y trouver l'option "Préférences de contenu" .

pour y trouver l'option . Cochez l'option "Masquer les instantanés dans la boîte de réception" pour ne plus voir ces derniers s'afficher sur le côté de vos messages Instagram.

Notez qu'il vous sera toujours possible de prendre des instantanés même avec cette option cochée. Cette dernière permet surtout de désactiver l'affichage des instantanés de votre entourage dans la boite de réception.

Comment stopper les notifications des instantanés dans Instagram ?

Stopper l'affichage des instantanés dans la boite de réception ne suffit pas à masquer totalement ces derniers. Instagram va constamment vous envoyer des notifications sur votre téléphone pour vous indiquer que vos amis ont posté de nouveaux instantanés à visionner. Heureusement, il est possible de stopper ces notifications.

Retournez sur votre profil avec l'icône en bas à droite de l'application Instagram.

Cliquez à nouveau sur les trois barres en haut à droite pour accéder aux paramètres.

Naviguez jusqu'à la rubrique "Notifications" .

. Trouvez la partie "Instantanés" et cochez "Non" aux instantanés et réactions par emojis.

Une fois ces deux paramètres effectués, vous ne devriez plus voir d'instantanés sur l'application ni recevoir de notifications à leur sujet. Cela vous permettra d'oublier jusqu'à leur existence. Si vous souhaitez toutefois tester la fonctionnalité à nouveau, il est toujours possible de créer vos instantanés en les faisant réapparaitre dans votre boite de réception Instagram.