Cet opérateur fait un joli cadeau à tous les abonnés pour fêter ses 30 ans, c'est gratuit mais il faut s'inscrire rapidement

30 ans, ça se fête et cet opérateur a décidé de célébrer son anniversaire en offrant un service gratuit à ses clients.

Si le paysage français est actuellement secoué par la vente prochaine de SFR à plusieurs autres opérateurs, certains semblent plutôt bien se porter. Si vous êtes un ancien ou actuel client chez SFR, vous cherchez peut-être déjà à savoir vers quel autre opérateur vous tourner. Les autres grands acteurs de la téléphonie en France le savent et préparent déjà quelques petits stratagèmes pour récolter de nouveaux clients.

Alors que Bouygues Telecom célèbre son 30 anniversaire en 2026, la marque a décidé de récompenser ses abonnés pour fêter le tout. Ce petit cadeau, entièrement gratuit, vous permettra de profiter de milliers de journaux et magazines pendant plusieurs mois ! Il vous faudra cependant activer cette option manuellement et rapidement puisque l'offre expire bientôt. On vous explique comment faire.

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Si vous êtes déjà abonné mobile à Bouygues Telecom, félicitations, vous pouvez déjà fêter les 30 ans de votre opérateur en réclamant le cadeau en question. Pour les autres, il faudra devenir un client abonné à une offre mobile avant le 7 juin 2026 pour pouvoir en profiter.

Pour fêter son 30e anniversaire, Bouygues Telecom propose à ses abonnés mobiles un abonnement au service Cafeyn. Pour celles et ceux qui l'ignorent, ce service permet au abonnés de consulter des milliers de journaux et magazines. Parmi les plus connus, on trouve notamment Paris Match, Le Parisien, Society, Challenge et bien d'autres créations de la presse papier susceptibles de vous intéresser. Une fois abonné à Cafeyn, il est alors possible de consulter une tonne d'articles de presse chaque jour avec de multiples thématiques disponibles.

En temps normal, un abonnement au service Cafeyn coûte une dizaine d'euros par mois. Bouygues Telecom a cependant décidé d'offrir un abonnement d'une durée de 6 mois à l'ensemble de ses abonnés à une offre mobile. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous rendre sur votre espace client ou sur l'application officielle de Bouygues Telecom.

L'opérateur précise cependant que cette offre ne peut être cumulée avec un abonnement déjà actif chez Cafeyn et que le client n'aura plus d'accès gratuit après les 6 mois offerts pour l'anniversaire.