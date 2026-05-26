iPhone 19 Pro : Apple changerait radicalement de design

Selon les dernières analyses, l'iPhone de 2027 surprendrait enfin par son esthétique.

Alors que tous les yeux sont actuellement tournés vers l'iPhone 18 et ses multiples variantes à venir à la fin 2026, de premières informations émergent déjà sur son successeur. Afin de marquer les 20 ans de l'iPhone, Apple s'apprêterait à bouleverser quelque peu ses habitudes établies depuis plusieurs années.

De nombreuses critiques émergent fréquemment sur le design de l'iPhone : "trop répétitif", "peu innovant", "c'est le même chaque année"... La marque est régulièrement pointée du doigt pour avoir trouvé un design reconnaissable entre mille et très fonctionnel, mais qui tourne en rond depuis plus de 5 ans. Heureusement, l'iPhone des 20 ans pourrait bien faire taire les critiques.

Un iPhone 19 Pro qui se distingue

Les 20 ans de l'iPhone devraient être célébrées avec l'iPhone 19 Pro à venir en 2027. Apple pourrait cependant bien sauter l'appellation "19" comme cela a été le cas en 2017 avec l'iPhone X qui a supplanté un iPhone 9 inexistant. L'iPhone des 20 ans bénéficierait, comme toujours, de plusieurs versions avec différents prix et nouveautés. Le modèle Pro serait cependant le premier à arborer un nouveau design dont nous avons imaginé le rendu ici.

Notez qu'un troisième capteur devrait être présent sur l'iPhone 19 Pro. © ChatGPT

Parmi les plus gros changements notables, on noterait l'apparition des bords incurvés sur l'iPhone 19 Pro. Ce design, très en vogue il y a plusieurs années, était de moins en moins répandu depuis l'apparition de l'iPhone 12 avec ses bords plats. Apple pourrait donc effectuer un retour en arrière avec des bords incurvés et surtout aucune bordure noire apparente !

Autre grande nouveauté : la disparition complète du capteur sur la face avant, nécessaire à la technologie Face ID. Apple aurait donc enfin trouvé la solution pour intégrer un capteur en dessous de l'écran et capable de déverrouiller l'iPhone avec votre visage.

Il faudra cependant patienter encore de nombreux mois avant de découvrir le design définitif de l'iPhone 19 Pro ou même son appellation officielle.