iOS 27 : voici à quoi va ressembler votre iPhone dans quelques mois

Bloomberh vient de dévoiler un premier aperçu exclusif du nouveau look de l'iPhone et de Siri.

Cela fait plusieurs mois qu'Apple prépare sa iOS 27 et sa revanche sur l'intelligence artificielle. Très en retard sur le sujet par rapport à des géants comme ChatGPT, Google Gemini ou Claude AI, la firme de Cupertino travaille en secret sur de nombreuses amélioratoins liées à l'IA et son assistant personnel Siri.

Prévu pour une annonce officielle lors de la keynote Apple du mois de juin, iOS 27 devrait avant tout s'accentuer sur une interface revue et améliorée pour Siri. Ces nouveautés à venir se distinguent en plusieurs points.

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Tout d'abord, les mordus de photographies pourront retrouver Siri dans l'application "appareil photo". Ce dernier disposera d'un mode dédié afin de profiter de Visual Intelligence pour analyser, traduire ou faire des recherches sur ce que vous pointez.

Toujours dans l'appareil photo, de multiples widgets pourront être intégrés en raccourcis. Une fonction idéale pour accéder rapidement à des styles photo ou des options.

Siri proposera davantage d'options pour l'appareil photo. © Bloomberg

Du côté de l'intelligence artificielle, Siri disposera désormais de deux nouveaux affichages. Le premier sera intégré à l'encoche Dynamic Island afin d'être accessible rapidement et de pouvoir demander des informations sur votre écran via Siri ou ChatGPT. Cet accès, assez semblable à ce qui est actuellement disponible sous iOS 26, pourra être déclenché en disant "Siri" ou en maintenant le bouton d'allumage enfoncé.

Les utilisateurs pourront cependant désormais swipe vers le bas de la Dynamic Island pour faire apparaitre le nouveau menu de Siri ou de ChatGPT et accéder rapidement à l'IA de leur appareil.

© Bloomberg

Ce nouvel accès permettra également aux possesseurs d'iPhone d'effectuer des opérations directement via l'IA. Il sera par exemple possible de demander à l'iPhone d'envoyer certains messages, d'ajouter des rdv à l'agenda ou d'ouvrir une application précise.

Apple mise surtout sur son IA locale ainsi que ChatGPT, de par son partenariat avec l'entreprise OpenAI. Des options pour ajouter d'autres agents IA comme Google Gemini et Claude sont cependant actuellement testés en interne et pourraient arriver dans une version ultérieure d'iOS 27.

Enfin, Siri bénéficiera d'une application dédiée semblable à ce que l'on peut trouver chez ChatGPT, Gemini, LeChat Mistral ou Claude. Les utilisateurs pourront s'en servir comme d'un agent IA classique.