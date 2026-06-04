Avec iOS 27, Apple va vous proposer de jeter vos badges et places de concert

La prochaine mise à jour de l'iPhone va grandement élargir la possibilité de numériser des titres et pass.

Apple s'apprête à dévoiler son nouvel iOS 27, mais les fuites d'informations n'attendent pas ! Selon une information exclusive du média Bloomberg, la future mise à jour de l'iPhone renforcerait grandement les capacités de l'application "Wallet".

Jusqu'ici, cette application intégrée par défaut sur l'iPhone permet de numériser vos cartes bancaires et certains titres de transport. En France, il sera notamment bientôt possible d'y ajouter votre titre pass Navigo annuel si l'on en croit les dernières communications de la RATP.

Le passe Navigo Annuel sur smartphone : on y est presque.



Île-de-France Mobilités ouvre aujourd'hui un programme bêta sur Android pour importer sa carte physique sur son smartphone. Déploiement normalement prévu en juin. https://t.co/Ocays17U45 pic.twitter.com/HQfeo49Rw9 — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) May 28, 2026

Selon Bloomberg, cette fonctionnalité sera enrichie dans iOS 27 avec la possibilité de numériser certains badges comme ceux permettant d'aller à la salle de sport, les cartes fidélité de restaurants ou les places de concert.

Les plus gros utilisateurs d'iPhone se diront certainement que ces options sont déjà possibles. De notre côté, nous avons bel et bien notre salle de sport directement sur notre iPhone. iOS 27 devrait cependant permettre d'intégrer n'importe quel pass ou billet de concert, même si ce dernier ne prévoit pas d'intégration à l'iPhone.

Afin de distinguer l'ensemble de vos pass, iOS 27 va également séparer ces derniers en trois catégories : "standard" pour les cartes classiques, "membre" pour les abonnements comme la salle de sport et "événements" pour les pass moins communs comme les places de concerts. Il faudra cependant attendre la keynote Apple de juin pour en savoir plus sur ces nouveautés.

A moins d'une grosse surprise, iOS 27 est toujours prévu pour une sortie finale au mois de septembre 2026, aux côtés des nouveaux iPhone 18.