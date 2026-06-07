Rachat de SFR : ce qui pourrait encore bloquer, avenir des clients... Tout comprendre à cet accord

Bouygues Telecom, Free et Orange sont parvenus, samedi 6 juin, à trouver un accord avec Altice France pour le rachat de SFR. Le point sur les détails.

Enfin un accord pour le rachat de SFR. Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange ont finalement réussi à trouver un terrain d'entente, samedi 6 juin, avec Altice France pour lui racheter sa filiale au logo rouge. Les trois opérateurs vont devoir se partager les plus de 20 millions de clients SFR. Le coût de l'opération dépasse la barre des 20 milliards d'euros, selon le protocole d'accord. La répartition du prix et de la valeur du rachat de SFR est de l'ordre de 42% pour Bouygues Telecom, 31% pour Free-Groupe iliad et 27% pour Orange.

Ce rachat de SFR est "l'une des plus importantes opérations industrielles en Europe dans le secteur des télécommunications", ont assuré les opérateurs. Le ministre de l'Économie Roland Lescure s'est également exprimé, selon des propos relayés par La Dépêche. "Cette annonce marque une étape majeure et déterminante pour une opération structurante qui concerne l'ensemble du secteur télécom français et européen", a-t-il affirmé. Les salariés de SFR ont obtenu la garantie de conserver leur emploi jusqu'à début 2029.

Les opérateurs sont néanmoins restés prudents sur cet accord. "À ce stade, il n'y aucune certitude que cette opération soit réalisée", ont-ils précisé. L'accord doit en effet être examiné par les autorités relatives à la concurrence. L'opération "doit désormais faire l'objet d'un examen approfondi par les autorités de la concurrence compétentes, qui auront la responsabilité d'évaluer avec la plus grande rigueur ses conséquences sur le marché, la diversité de l'offre, ainsi que sur l'équilibre concurrentiel", a affirmé Roland Lescure.

Bientôt du changement pour les clients SFR ?

Cet accord sur le rachat de SFR plonge les abonnés SFR dans l'incertitude. En cas de validation de l'opération, que va-t-il se passer pour eux ? La finalisation de la vente devrait cependant mettre du temps à intervenir. Le transfert des clients SFR ne serait donc pas pour tout de suite, pas avant 2027. "La migration de millions d'abonnés, des infrastructures et des systèmes constitue un programme industriel pluriannuel", ont également précisé les acteurs de cet accord.

Au niveau de la répartition, Bouygues devrait récupérer les clients SFR business ainsi qu'une partie des activités grand public, mobile et fixe, soit environ 6,4 millions de clients. Un peu plus de 7,5 millions d'abonnés pourraient migrer vers Free, dont les abonnés de l'offre RED by SFR. Orange devrait récupérer environ 5 millions de clients. Selon les informations du Parisien, les abonnés SFR pourraient pouvoir garder leurs lignes fixes et mobiles.