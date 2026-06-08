IOS 27 : vers une liste d'attente pour profiter du nouveau Siri ?

Selon Bloomberg, Apple pourrait mettre en place une liste d'attente pour tester les fonctionnalités du nouveau Siri, prévu dans l'iOS 27.

Le lancement officiel de l'iOS 27 est prévu pour ce soir, lundi 8 juin, à 19h en heure française. De nombreuses rumeurs circulent autour des nouvelles fonctionnalités qui seront dévoilées. Bloomberg a rédigé à ce sujet un récapitulatif de tout ce qui est attendu et une particularité se détache : Apple pourrait demander à ce que les utilisateurs qui souhaitent tester les nouvelles options de Siri rejoignent une liste d'attente.

Siri ne serait pas immédiatement accessible après le lancement de l'IOS 27

La révolution de Siri est massive. Apple souhaiterait, pour son iOS 27, en faire un véritable chatbot conversationnel qui reposerait sur le modèle de Gemini de Google. Objet d'un développement intensif en interne, il serait encore classé comme "beta" et "preview", ce qui suggère que ce produit ne sera pas entièrement fini lors de son lancement. Rappelons que le Siri originel a également été classifié de la sorte pendant deux ans.

Les avantages d'un déploiement progressif de Siri

Cette approche pour le Siri de l'iOS 27 est compréhensible compte tenu du bouleversement technologique qu'il représente. Mais elle permettrait également de collecter des retours d'expérience et surveiller les performances pour ajuster le produit et endiguer tout dysfonctionnement avant une diffusion à plus grande échelle. Un autre point positif de cette stratégie est de pouvoir garder la main sur la montée en charge des serveurs, d'autant plus qu'Apple aurait décidé exceptionnellement d'exploiter des ressources matérielles chez certains de ses concurrents, comme les processeurs graphiques de NVIDIA Blackwell B200.

Un procédé qui n'est pas nouveau

Ce système a déjà été utilisé lors du lancement de la plateforme Apple Intelligence en 2024, pour l'iOS 18.4. Pour y accéder, il fallait en effet d'abord joindre la liste d'attente sur l'application Paramètres de l'iPhone. Seules certaines fonctionnalités limitées étaient alors directement accessibles au grand public comme la transcription des appels, la génération de vidéos souvenirs ou la nouvelle interface de Siri.