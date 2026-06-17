La France est le seul pays avec la Chine et la Corée qui veut consulter vos messages et empêche le chiffrement

iOS 27 fait encore parler de lui avec une nouvelle fonctionnalité qui pourrait compromettre la sécurité des données des utilisateurs.

La keynote Apple du 8 juin dernier a dévoilé un grand nombre de fonctionnalités du nouveau iOS 27. Même si l'un des chevaux de bataille de cette mise à jour semblait être la sécurité, et notamment la sécurité parentale, une nouvelle option relance le débat sur la confidentialité des messages. En effet, elle permettrait à la France, la Chine et la Corée du Sud de consulter vos messages, sans votre consentement. La présence de la France dans cette liste étonne, considérant le contexte législatif européen, très vigilant sur la protection des données.

La précédente mise à jour de iOS 26.5 avait déjà entamé le projet de chiffrement de bout en bout des messages entre iPhone et Android. Ces messages dits RCS (Rich Communication Services) ont remplacé vos messages traditionnels et SMS. Ni votre opérateur, ni le gouvernement et encore moins un hacker ne pouvaient lire vos conversations pendant leur transfert d'un appareil à un autre. Cependant, cette fonctionnalité n'était pas disponible à sa sortie pour les opérateurs français comme Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Quelques mois plus tard, iOS 27 introduit le blocage du chiffrement RCS à l'échelle d'un pays entier. Seuls trois pays sont cependant concernés par une exception territoriale : la Chine, la Corée du Sud et... La France. Comme le souligne iPhone Addict, la Chine présente une régulation numérique très stricte, de même que la Corée du Sud. Et l'Hexagone ?

Concrètement, la France ne peut pas lire vos messages du jour au lendemain. Le droit Français exige que les autorités puissent accéder à vos conversations dans un cadre très strict, encadré par un juge et pour certaines affaires judiciaires spécifiques. Cet accès n'est cependant pas possible si votre téléphone chiffre complètement vos discussions. C'est certainement pour cela que la France s'oppose au chiffrement de bout en bout de vos messages.

Certains avantages des messages RCS resteront les mêmes par rapport au SMS : une meilleure qualité de l'image, des discussions de groupe plus modernes ou encore les indicateurs de saisie. Mais avec l'option de blocage du chiffrement à l'échelle nationale, la protection des données personnelles est réellement impactée, de même que la confidentialité des échanges.

Une seule solution semble possible : privilégier des applications qui renforcent la sécurisation des conversations, comme Signal, un service de messagerie chiffrée multiplateforme dédié aux appels vocaux et aux messages. Gratuite, elle est disponible sur les systèmes d'exploitation Android et iOS.