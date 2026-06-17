Ceux qui ont un téléphone Androïd devraient activer cette option qui améliore le Wifi et la durée de la batterie

Les téléphones Samsung regorgent d'options très pratiques, mais encore faut-il les activer ! On vous explique comment procéder.

L'une des principales forces des téléphones Android est leur capacité à offrir énormément de personnalisation. Là où un iPhone est généralement plus "bloqué" ou en tout cas bridé par les souhaits d'Apple de maintenir un environnement fermé et contrôlé, des marques comme Samsung proposent bien plus de libertés à leurs utilisateurs.

C'est pourquoi, à Linternaute, nous proposons régulièrement des techniques et options cachées sur les téléphones Samsung. Celle d'aujourd'hui devrait vous plaire, puisqu'elle vous permettra d'optimiser votre réseau Wi-Fi et d'améliorer en même temps la batterie de votre téléphone. Un deux-en-un qui nécessite simplement d'activer quelques fonctions bien cachées !

La technique que nous allons détailler à présent peut également être configurée sur d'autres smartphones Android et même sur iPhone si vous parvenez à vous débrouiller. Pour les besoins de cet article, nous allons nous concentrer sur les téléphones de Samsung. Qu'il soit récent ou un peu plus ancien, assurez-vous simplement de disposer de l'option "Modes et routines" dans vos paramètres.

Une fois dans cette partie, appuyez sur l'icône plus située en haut à droite de l'écran afin de lancer la création d'une nouvelle règle automatisée. Dans la première section intitulée "Si", choisissez le déclencheur Réseau Wi-Fi, cochez l'option "Connecté". Sélectionnez alors le nom spécifique du réseau Wi-Fi de votre domicile avant de valider. Cela peut être le numéro de votre livebox si vous ne l'avez jamais renommé.

Maintenant que la condition de départ est fixée, passez à la section "Alors" pour configurer les actions automatiques. Appuyez sur "Ajouter une action", naviguez dans l'onglet "Connexions" puis "Données mobiles", et réglez le paramètre sur "Désactivé".

Répétez l'opération en appuyant de nouveau sur le signe "+" pour ajouter une seconde action, cette fois-ci dans l'onglet "Écran de verrouillage", et choisissez l'option "Garder déverrouillé". Vous n'aurez ensuite plus qu'à enregistrer votre travail avec le bouton du même nom !

Une fois toute cette routine enregistrée, votre smartphone passera automatiquement au Wi-Fi de votre maison lorsque vous arrivez à cette dernière. En coupant automatiquement le réseau mobile, votre téléphone cessera de toujours chercher du signal et de solliciter inutilement sa batterie tout en profitant de votre Wi-Fi maison ! Mieux encore : la routine se désactivera automatiquement lorsque vous quitterez votre domicile donc nul besoin de réactiver votre réseau mobile manuellement.