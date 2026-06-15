iOS 27 : cette nouveauté bluffante arrive sur iPhone, mais peut-être pas pour vous

Avec l'iOS 27, Apple introduit un nouveau mode directement dans l'application Caméra. Une nouveauté bluffante qui pourrait ne pas être disponible sur le marcher européen.

La nouvelle mise à jour d'Apple annoncée le 8 juin dernier a fait beaucoup parler d'elle. Après les innovations en termes de sécurité parentale ou de configuration des raccourcis, c'est au tour de l'application Caméra de nous surprendre. Découvrez ce que Siri peut apporter à la caméra de votre iPhone.

Un nouveau mode Siri pour l'appareil photo de votre iPhone

La keynote 2026 avait déjà annoncé une renaissance de Siri, mais aussi le déploiement de l'Apple Intelligence dans l'application Photos pour effectuer des retouches plus rapidement. Mais ces innovations ne s'arrêtent pas là. Siri et l'application de l'appareil photo de l'iPhone s'associent pour créer un nouveau mode en plus du mode Cinématique ou Panorama.

L'utilité de cette fonctionnalité est que vous pouvez directement, via votre caméra, pointer vers un objet ou un texte pour que l'assistant IA puisse l'identifier et éventuellement effectuer des recherches.

Une Visual Intelligence qui ne perturbe plus l'utilisation de l'application Caméra

Comme le souligne 9to5Mac, l'iOS 18 et 26 disposaient déjà de l'Intelligence Visuelle pour effectuer des recherches d'information. Mais le problème était que pour activer cette option, il fallait appuyer longuement sur le bouton Camera Control et quitter l'interface de l'appareil photo. De plus, en appuyant plus brièvement sur ce même bouton, il ouvrait directement l'application appareil. Un seul et même bouton était donc attribué pour deux options différentes.

Une fonctionnalité qui n'est pas garantie en Europe

Apple n'a pas confirmé la disponibilité de cette fonctionnalité sur le marché européen. Elle est d'autant plus improbable que la keynote de la firme de Cupertino avait indiqué que Siri IA ne sera pas immédiatement accessible en Europe, compte tenu des réglementations en vigueur, notamment le Digital Markets Act qui empêche bon nombre de fonctionnalités Apple de sortir chez nous.