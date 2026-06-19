Test de la UGreen MagFlow Air : une batterie externe puissante, mais pesante

UGreen a récemment mis à jour son portfolio de chargeurs externes compatibles MagSafe. Nous avons pu tester le MagFlow Air dans sa meilleure version.

Des batteries externes compatibles MagSafe, ce n'est pas nouveau. Il est possible d'en trouver pléthore sur internet ou en magasin, mais avec des qualités parfois très douteuses. C'est pourquoi UGreen a récemment dévoilé deux nouvelles batteries externes compatibles MagSafe et clairement pensées pour les dernières générations d'iPhone. Nous avons pu tester la MagFlow Air pendant plusieurs jours et cette dernière s'avère excellente, mais pas sans compromis. On vous explique.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test de la batterie externe UGreen MagFlow Air Un design pensé pour le transport

Une bonne autonomie

Deux modes de charge rapides Boitier épais et plutôt lourd en main

en main Indications de batterie peu précises

Un design qui se fait un peu (trop) remarquer

Deux capacités sont disponibles pour la MagFlow Air : 5000 et 10000 mAh. A Linternaute, nous avons décidé d'opter pour la plus grosse version qui gagne nettement en épaisseur par rapport à sa petite soeur. C'est certainement là l'un des plus gros points faibles de la MagFlow Air qui se fait bien remarquer lorsqu'utilisée en batterie MagSafe au dos de votre iPhone.

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Une telle épaisseur s'accompagne également d'un poids assez conséquent. Si la prise en main de votre iPhone reste bonne, il est difficile voir impossible de ne pas ressentir le poids de la batterie accolée à son dos. Les plus petites mains pourront ainsi avoir quelques crampes si elles décident de tenir leur iPhone avec la MagFlow équipée pendant plusieurs heures. Heureusement, la vitesse de charge est plutôt rapide, mais nous y reviendrons.

En tant que batterie externe, la MagFlow Air 10000 mAh dispose pourtant de dimensions assez classiques. Elle ira parfaitement dans un petit sac de voyage ou une pochette de transport. La batterie est également approuvée en avion comme nous avons pu essayer lors d'un voyage à l'étranger.

La MagFlow Air 10000 mAh est assez épaisse et lourde. © Linternaute / Julian Madiot

Les plus fins observateurs auront pu observer la présence d'un câble au bout de la MagFlow Air. Cette option, disponible uniquement sur la version 10000 mAh de la batterie, permet de recharger votre appareil en passant par un câble USB-C intégré. Ce câble en est notamment en nylon tressé et donc plutôt résistant aux désagréments du quotidien.

Deux modes de charge rapides

Comme mentionné précédemment, la MagFlow Air de 10000 mAh possède donc deux modes de charge : une MagSafe (compatible notamment avec les iPhone et les Google Pixel 10/10 Pro) qui s'accroche directement au dos de votre appareil et une filaire avec le câble USB-C intégré au boitier. Sans forcément profiter du système magnétique, les appareils pouvant être rechargés sans fil, comme des écouteurs, peuvent également profiter de la MagFlow Air.

Sans trop de surprises, le mode filaire est bien plus rapide que le MagSafe. En collant simplement votre batterie MagFlow Air à votre smartphone, vous bénéficierez d'environ 15 W de charge contre le double si vous passez par le câble USB. Voici nos observations avec un iPhone 17 Pro :

Charge MagSafe : 31% de batterie en 30 minutes

Charge filaire : 60% de batterie en 30 minutes

Le câble USB permet de recharger plus rapidement. © Linternaute / Julian Madiot

Comptez donc un peu moins d'une heure pour faire le plein de votre iPhone 17 Pro avec la MagFlow Air. La vitesse de charge sur d'autres modèles dépendra grandement de leur ancienneté et capacité de batterie/charge.

Une fois la batterie MagFlow Air déchargée, il est temps de lui redonner son jus ! Pour cela, nul besoin de vous équiper d'un câble USB puisque celui intégré à la batterie suffit. Il vous faudra tout de même vous équiper d'un bloc de charge adéquat et pouvant supporter jusqu'à 30 W. Comptez 2h pour faire le plein de la MagFlow Air. C'est long, mais cela peut s'effectuer pendant la nuit ou lorsque vous vous reposez à l'hôtel par exemple.

Une autonomie taillée pour le transport

Comme précisé précédemment, nous nous sommes équipés de la version avec 10000 mAh pour les besoins de ce test. Cette capacité s'avère très correcte pour apporter une recharge d'appoint lorsque vous êtes en déplacement, mais ne remplacera pas une véritable recharge sur prise.

Embarquée pendant un voyage de trois jours, la MagFlow Air tenait aisément la journée pour nos besoins en recharge d'un iPhone 17 Pro et d'écouteurs AirPods Pro 3. Le batterie n'affichait cependant plus que 25% à l'issue d'une seule journée, aussi faisions-nous le plein la nuit.

Les différents niveaux de batterie sont indiqués en dessous de la MagFlow Air, mais s'avèrent assez peu précis. Quatre indicateurs lumineux correspondent chacun à 25% de la capacité maximale de la batterie, mais difficile de savoir si l'on est plus proche des 0 que des 25% lorsque le dernier voyant est allumé. L'intégration d'un écran pourrait régler ce problème, mais la note finale du produit grimperait certainement en conséquence.

Le niveau de charge aurait pu être un peu plus précis. © Linternaute / Julian Madiot

Notre conclusion au test de la MagFlow Air de UGreen

La MagFlow Air de UGreen est-elle une bonne batterie externe ? Assurément. Son format s'avère très pratique pour être transporté partout ou se ranger dans votre sac. Dotée d'une capacité de 5000 ou 10000 mAh selon votre version choisir, elle vous permettra de bénéficier d'une bonne solution de secours pendant la journée pour votre smartphone, vos écouteurs ou même un petit ordinateur.

Hélas, la version 10000 mAh s'avère assez épaisse et lourde à l'utilisation. Rien de particulièrement handicapant, mais que nous préférions souligner. La version 5000 mAh, bien plus fine, pourrait correspondre davantage à vos mains, mais à condition d'accepter d'y perdre en capacité de batterie.