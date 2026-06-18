Apple : Tim Cook confirme que votre prochain iPhone risque de coûter bien plus cher

Alors qu'Apple avait réussi à maintenir ses prix depuis quelques temps, Tim Cook s'est exprimé quant à de potentielles hausses de tarifs à venir.

Apple vient de s'exprimer auprès du Wall Street Journal afin d'apporter des informations assez inquiétantes. Son PDG, Tim Cook, vient d'avouer que la firme ne pouvait désormais plus absorber la hausse des prix spectaculaires des composants informatiques. Apple va donc très certainement devoir répercuter cette hausse sur les consommateurs en faisant grimper les prix de ses prochains produits.

"Des hausses de prix sont malheureusement inévitables" a déclaré Tim Cook à la presse. Alors que de nombreux secteurs sont touchés de plein fouet par la hausse du prix des composants (principalement lié à l'explosion de l'IA), Apple avait réussi l'exploit de maintenir ses prix depuis un moment. Une belle surprise qui avait notamment permis aux derniers iPhone 17 de garder des prix stables, et même de doubler le stockage de certains modèles sans surcoût.

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Des hausses de prix sur d'anciens modèles à venir ?

Cette ère semble cependant révolue. Bien que Tim Cook n'indique pas quels produits seront concernés par des hausses de prix, il est difficile d'imaginer qu'Apple ne prépare pas cette annonce pour les futurs iPhone 18 à venir en fin d'année. L'iPhone Ultra, premier pliable de la firme, pourrait également voir son prix exploser à cause de la situation.

Il est également possible qu'Apple décide de monter le prix de produits déjà disponibles aujourd'hui. D'autres géants de la tech comme Sony (Playstation) ou Nintendo ont notamment été contraints de monter les prix de leurs appareils sortis depuis plusieurs mois. Il est peut-être même envisageable que l'iPhone 17 soit actuellement à son meilleur prix avant de potentielles hausses de prix dans les semaines à venir.