iPhone 17 : Apple pourrait faire grimper le prix du smartphone dans les jours à venir

Apple pourrait bien être la prochaine entreprise contrainte de faire grimper les prix de produits déjà sortis.

Faudrait-il acheter l'iPhone 17 aujourd'hui au risque de le regretter plus tard ? Alors qu'Apple a confirmé ne plus pouvoir encaisser la hausse des prix des composants informatiques, la firme pourrait bien revoir sa stratégie tarifaire. S'il est déjà très probable que le prochain iPhone 18 à venir en septembre 2026 subisse des hausses de prix, c'est un autre smartphone qui pourrait voir son prix grimper très bientôt.

L'iPhone 17 risque de voir son prix monter d'ici quelques jours

L'information ne vient pas de nul part. Alors qu'Apple avait communiqué sur des hausses de prix à venir, le journaliste Mark Gurman, spécialiste Apple chez Bloomberg, avait expliqué que ces hausses ne mettraient pas longtemps à arriver. Le journaliste a notamment reposté à nouveau cette information ce lundi 22 juin.

Regarding Apple price hikes, have to imagine these are fairly imminent. No other reason to flag them now. Id also note that Apple back to school sale is very imminent, and it could make sense to tie these together as a buffer. Either way this is happening soon. Not a fall thing. — Mark Gurman (@markgurman) June 18, 2026

Pour cause : les promotions "back to school" d'Apple devraient bientôt être communiquées par la firme. Généralement organisées au mois de juillet, ces promotions permettent de proposer des prix attractifs sur toutes sortes de produits Apple à destination des étudiants. Selon Gurman, mais également le site MacRumors, Apple s'empresserait de dévoiler ses hausses de prix avant de lancer cette vague de promotions. Si vous hésitiez à acheter un iPhone, un Mac ou un iPad dans les jours à venir, il vaut peut-être mieux craquer rapidement.