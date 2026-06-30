Test du Oppo Find X9 Ultra : tout simplement le meilleur appareil photo du moment

Le plus gros smartphone de chez Oppo est également le plus onéreux. Mais vaut-il son prix ? C'est ce que nous allons voir dans ce test.

Après un retour en France en 2024, la marque Oppo s'évertue de s'imposer sur un marché très concurrentiel : les smartphones premium. Pour attaquer ce segment, la firme a sorti son plus gros fer de lance : le Oppo Find X9 Ultra. Doté d'un design massif, d'un prix élevé et de caractéristiques premium, ce téléphone a tout d'un grand cador pour se frotter aux géants que sont Samsung, Apple ou encore Xiaomi. Mais un prix élevé et des composants haut de gamme suffisent-ils ? C'est ce que nous avons voulu vérifier avec un test du Oppo Find X9 Ultra.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test du Oppo Find X9 Ultra Excellent en photo que vous soyez débutant ou professionnel

que vous soyez débutant ou professionnel Très bonnes performances au quotidien ou sur les jeux vidéo

au quotidien ou sur les jeux vidéo ColorOS est bien pensé notamment sur l'IA et la connexion entre appareils

notamment sur l'IA et la connexion entre appareils Autonomie sublime et recharge très rapide Le design ne conviendra pas à toutes les mains

ne conviendra pas à toutes les mains Un écran qui aurait gagné à avoir un peu plus de luminosité

Un design qui risque d'en frustrer plus d'un

A l'oeil, le Oppo Find X9 Ultra semble déjà tout avoir d'un appareil professionnel. Doté d'un dos en similicuir qui n'est pas sans rappeler certains appareils photos professionnels, le Find X9 Ultra impressionne de par ses dimensions. Avec des dimensions très imposantes, le haut de gamme d'Oppo n'est pas à adresser entre toutes les mains qui pourront avoir du mal à accéder à toutes les parties de son écran lors d'une utilisation à une main.

Le Oppo Find X9 Ultra (et son objectif photo) est massif. © Linternaute / Julian Madiot

Ce gabarit se ressent également au poids puisque le Find X9 Ultra pèse près de 240 grammes ce qui est plutôt proche d'un iPhone 17 Pro Max, mais bien supérieur à un Galaxy S26 Ultra. Ce poids se ressent clairement à l'utilisation, notamment par la protubérance du capteur photo qui fait pencher le téléphone vers ce dernier lorsque tenu à une main. Encore une fois, les mains (et bras) les plus fragiles ne seront pas les plus satisfaits par ce design.

Du côté des tranches, le Oppo Find X9 Ultra dispose de trois boutons sur la droite et d'un seul sur la gauche. Ce dernier, baptisé Snap Key, est un pêle-mêle d'options IA plutôt bien pensées, mais nous y reviendrons. De l'autre côté, nous trouvons les classiques boutons d'alimentation et de volume, mais également un bouton tactile plus original qui n'est pas sans rappeler le raccourci "appareil photo" des derniers iPhone.

Un écran lumineux, mais il y a mieux !

Le grand format du Oppo Find X9 Ultra lui permet d'arborer une belle dalle AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraichissement dynamique pouvant monter jusqu'à 144 Hz.

Pour rappel, le taux de rafraîchissement d'un écran de smartphone est assez équivalent aux FPS ("frames per second") sur un écran d'ordinateur. Plus ce taux est élevé, plus les images de vos applications et jeux seront fluides. Un taux de rafraîchissement adaptatif permet de régler automatiquement ce taux en fonction du contenu affiché pour économiser la batterie de l'appareil (un écran de veille, qui n'a pas besoin d'animations, tournera souvent à 1 Hz pour ne pas trop consommer).

Au global, l'écran du Oppo Find X9 Ultra s'avère magnifique. La colorimétrie est excellente et le contraste des noirs est profond grâce à la technologie AMOLED. Concernant les couleurs, le téléphone propose trois modes d'affichage : standard, naturel et vif. Le mode activé par défaut, standard, reste cependant le mieux équilibré des trois et celui que nous recommanderons pour une utilisation quotidienne.

L'écran du Oppo Find X9 Ultra est excellent, mais on a déjà vu mieux. © Linternaute / Julian Madiot

Hélas, l'écran du Oppo Find X9 Ultra pêche sur un point bien précis : la luminosité. Soyons honnêtes : cette dernière est très bonne, mais certains concurrents comme Samsung ou Xiaomi font bien mieux sur ce volet et cela se ressent lors d'une utilisation du Find X9 Ultra en plein soleil où la lisibilité peut parfois manquer.

Des performances éclatantes en jeu et ailleurs

Sans surprise, le Oppo Find X9 Ultra bénéficie du meilleur processeur actuellement disponible sur le marché des téléphones Android. Pourvu du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de minimum 12 Go de RAM (une version à 16 Go est également disponible), le Find X9 Ultra gère pleinement toutes vos applications du quotidien avec rapidité et fluidité. Durant nos deux semaines de tests, nous avons pu alterner entre nos réseaux sociaux, des applications de vidéo (YouTube, Twitch, Kick...) et des solutions IA (Gemini, ChatGPT, Claude...) sans aucun ralentissement ou freeze complet du téléphone.

Si la majorité des utilisateurs pourront donc se satisfaire de ces performances, qu'en est-il des gamers ? Nous avons soumis le Oppo Find X9 Ultra à trois titres particulièrement gourmands en ressources graphiques et réputés pour faire plier les téléphones les plus performants : Wuthering Waves, Honkai Star Rail et Fortnite.

Le Oppo Find X9 Ultra gère très bien les jeux vidéo et applications du quotidien. © Linternaute / Julian Madiot

Les trois titres tournent parfaitement et avec fluidité. Les 60 ou 120 FPS sont atteignables, mais nous recommanderons plutôt de rester sur 60 pour économiser la batterie. Les graphismes sont généralement réglés sur "élevés" bien qu'il soit également possible de les forcer à un niveau encore supérieur. Honkai Star Rail est, sans conteste, le titre qui tourne le mieux tandis que Fortnite peut parfois avoir quelques difficultés et nécessiter de baisser un peu les réglages graphiques (ou la fluidité).

Une surcouche logicielle aussi pratique qu'étrange

Le Oppo Find X9 Ultra profite d'une surcouche logicielle maison : ColorOS 16 basé sur la seizième version d'Android. Si cette dernière s'avère excellente en personnalisation et fluidité, nous sommes un peu plus dubitatifs sur certains choix comme la présence de nombreuses applications pré-installées : Amazon Music, Joybuy, TikTok, Spotify, Aliexpress, Linkedin, Temu... Autant de logiciels que l'on pourra s'empresser de supprimer après la première configuration de l'appareil.

Le plus gros focus de ColorOS 16 est l'intelligence artificielle. Accessible de bien des façons (notamment en maintenant le bouton d'alimentation pour activer Google Gemini), on retiendra surtout la fonctionnalité Mind Space. Sorte de grand journal intime boosté à l'IA, cet espèce de panneau Pinterest permet d'enregistrer ce qui se passe à votre écran, de rédiger rapidement des notes ou des audios et de créer des petits tableaux en utilisant la touche "Snap Key" que nous avons mentionné précédemment.

© Linternaute / Julian Madiot

Les afficionados d'appareils Apple pourront également se réjouir d'un équivalent à AirDrop sur le Oppo Find X9 Ultra, permettant de facilement envoyer des fichiers, photos ou vidéos vers un Mac, un PC, un smartphone ou un iPhone.

Le Oppo Find X9 Ultra risque également de vous surprendre de par ses fonds d'écran installés par défaut. Ces derniers reprennent des actualités du moment pour proposer des images où vous vous demanderez certainement : "qui sont ces gens ?". Une fonctionnalité intéressante, mais dont on se demande la vraie utilité.

© Linternaute / Julian Madiot

Enfin, Oppo propose 5 ans de mises à jour globales et 6 ans de mises à jour de sécurité. Une proposition correcte, mais qui n'est pas non plus la référence dans le milieu.

Une référence dans le monde de la photographie

Le terme "Ultra" se prête également très bien à la configuration photo du Oppo Find X9 Ultra. La firme a renouvelé son partenariat iconique avec Hasselblad, célèbre fabricant d'appareils photos suédois. Quatre an après le premier produit issu de ce partenariat (le Find X5), Oppo renouvelle cette fusion en arborant notamment le nom Hasselblad au dos du Find X9 Ultra et en intégrant un mode spécifique pour des portraits en haute résolution.

Outre ce partenariat, la configuration photo du Oppo Find X9 Ultra est impressionnante sur le papier : capteur principal de 200 Mpx, double téléobjectif avec zooms optiques x3 et x10 de 200 et 50 Mpx, capteur ultra grand angle de 50 Mpx... Des chiffres impressionnants qui se ressentent également à l'usage.

En plein jour (ou avec de bonnes conditions de luminosité), l'objectif principal du Find X9 Ultra est bluffant. Les photographies fourmillent de détails et la colorimétrie s'avère excellente. La luminosité aura parfois tendance à être légèrement exagérée, mais rien de particulièrement choquant.

Zoom x3 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x10 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x3 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x120 © Linternaute / Julian Madiot

Les deux zooms optiques intégrés au Find X9 Ultra permettent de profiter d'une belle qualité en allant jusqu'en x3 ou x10. Là aussi, les résultats sont excellents : ce qui ressort directement est la qualité du piqué qui ressort de nombreux détails nets même en zoomant dans l'image. Bien que le Oppo Find X9 Ultra soit capable de faire grimper son zoom jusqu'en x120, le piqué s'effondre rapidement au-delà du x10 avec du bruit apparaissant de plus en plus. Les résultats obtenus en zoom x120 sont à la limite de l'utilisable.

La caméra selfie et le mode portrait s'avèrent également très bons. En parvenant à bien isoler votre sujet du fond du cadre, il est possible de créer de très jolis clichés avec un détourage plutôt précis, notamment au niveau des cheveux ou d'une barbe.

Zoom x3 © Linternaute / Julian Madiot

Les clichés de nuit sont évidemment plus perfectibles que celles de jour. Le Oppo Find X9 Ultra parvient tout de même à capturer suffisamment de lumière pour délivrer des scènes très correctes, mais dont les détails s'envolent dès lors que l'on zoome un peu trop dans l'image.

Une durée de vie monstrueuse et une recharge rapide

Oppo a doté son Find X9 Ultra d'une batterie de 7050 mAh avec la technologie Silicium Carbone qui permet au téléphone de ne pas être aussi épais qu'une brise de béton malgré cette haute capacité. Ces 7050 mAh se ressentent clairement au quotidien puisque le Oppo Find X9 Ultra est l'un des smartphones les plus endurants que nous ayons pu testés dans notre carrière. Tenant aisément la journée complète, le smartphone a fini par s'éteindre au bout de deux jours d'utilisation classique de notre côté (sans jeux vidéo et avec quelques prises de photographies).

Côté recharge, le Oppo Find X9 Ultra dispose d'une charge rapide pouvant encaisser jusqu'à 100 W avec un câble compatible. Comptez environ 50 minutes pour faire le plein de 0 à 100%. Nous avons également pu profiter de la charge rapide pouvant monter jusqu'à 50 W, ce qui est impressionnant pour peu que vous avez un chargeur avec une telle capacité.

© Linternaute / Julian Madiot

Notre conclusion au test du Oppo Find X9 Ultra

Le prix XXL du Oppo Find X9 Ultra se ressent parfaitement à l'usage du téléphone. Le dernier gros smartphone de la firme ne manque pas d'arguments avec ses finitions premium, ses excellentes performances, sa batterie très généreuse et sa recharge rapide. On retiendra cependant davantage ses performances en photo qui en font l'un, si ce n'est le, meilleur smartphone du moment pour réaliser des photographies.

Hélas, tout n'est pas parfait avec le Oppo Find X9 Ultra. Le smartphone souffre légèrement de son design et son objectif photo ultra protubérant et lourd. En résulte une prise en main parfois laborieuse et qui pourra ne pas convenir à certains utilisateurs. On retiendra également son écran qui manque un peu de luminosité et sa surcouche logicielle qui traine quelques petits imparfaits.