Panne Orange et Sosh : l'opérateur communique sur la fin de la panne

L'opérateur Orange semble éprouver des difficultés sur l'ensemble de son réseau 4G et 5G. Les services de Sosh sont également concernés.

L'essentiel :

Une grande panne semble toucher actuellement l'opérateur Orange.

L'accès aux communications 4G et 5G semble être compromis. De nombreux clients ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux et le site Downdetector.fr.

La panne Orange semble également affecter les services Sosh, filiale d'Orange qui repose sur les mêmes infrastructures.

L'opérateur indique être au courant de la panne Orange et cette dernière devrait être rétablie dans la journée.

En direct

11:40 - Le rétablissement serait effectif d'ici la mi-journée Orange et les autorités locales continuent d'informer les usagers quant à la panne de réseau qui touche actuellement les clients abonnés à Orange et Sosh. Selon l'opérateur, la résolution du problème est en cours et la panne devrait se terminer d'ici le milieu de la journée. Il faudra donc patienter encore quelques petites heures si jamais votre téléphone est concerné par la panne Orange. À la suite dun incident technique, le réseau Orange connaît une panne à léchelle nationale.



Selon Orange le rétablissement du réseau est prévu ce jour à la mi-journée.



La réception des appels durgence nest pas impactée (15-17-18)

Environ 20 % des téléphones portables pic.twitter.com/51SUWZuYCc — Préfète de la Drôme (@Prefet26) June 29, 2026 10:37 - La panne Orange en cours de résolution ? Sur le site Downdetector.fr, on peut remarquer que le nombre de signalements concernant une panne des réseaux Orange et Sosh est en chute libre. Les utilisateurs semblent donc s'exprimer de moins en moins sur la résolution de la panne. Certains clients expriment déjà ne plus subir de dysfonctionnements, mais la panne ne semble pas résolue pour autant. Les équipes techniques d'Orange n'ont toujours pas communiqué davantage sur la situation. 09:54 - Comment suivre la panne Orange en direct ? Trois options s'offrent à vous pour suivre la panne Orange en direct. La première (et la plus simple) est simplement de consulter cet article régulièrement. Nous suivons la situation de près et ne manquerons pas de vous tenir informés sur le sujet. Orange propose également une page de suivi des accidents qui vous permettra d'en savoir plus sur la situation. Enfin, les abonnés Orange et Sosh peuvent utiliser l'application "Orange et moi" et se connecter avec leur ligne pour connaitre leur situation personnelle.

Vous êtes chez Orange ou Sosh et éprouvez des difficultés à profiter de votre connexion ? On vous rassure, cela ne vient pas de vous. L'opérateur Orange vient de confirmer qu'une gigantesque panne était en cours sur son réseau et affectait grandement la qualité des connexions 4G et 5G. Les données en itinérance à l'étrange (ou "roaming") sont également touchés et les clients actuellement en voyage ne peuvent plus bénéficier de leur forfait.

Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles dOrange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises.

Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et — Orange France (@Orange_France) June 29, 2026

Cette panne Orange et Sosh touche également les services de l'opérateur Sosh, filiale low-cost d'Orange qui repose sur le même réseau de télécommunications. Les clients Sosh souffrent actuellement des mêmes problèmes avec un réseau 4G/5G difficile à utiliser.

A quelle heure va se terminer la panne d'Orange et Sosh ?

Le site Downdetector regroupe de multiples signalements d'usagers déclarant une panne chez Orange et Sosh à partir de 9h du matin en ce lundi 29 juin. Sur les réseaux sociaux, l'entreprise indique être pleinement au courant du problème et que ses équipes techniques sont déjà en cours d'investigation.

Pour le moment, impossible de savoir si cette panne d'Orange et Sosh durera seulement quelques heures ou pour la journée entière. Nous vous conseillons de suivre la page des incidents en direct d'Orange pour savoir quand la panne sera terminée ou de consulter cet article qui sera mis à jour régulièrement.