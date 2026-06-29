Panne Orange et Sosh : la situation revient à la normale, que s'est-il passé ?

Une panne a touché les services 4G et 5G de l'opérateur Orange et sa filiale Sosh. L'incident semble désormais résolu.

L'essentiel :

Orange a été victime d'une grande panne sur l'ensemble du territoire dans la matinée du lundi 29 juin.

Les services 4G et 5G semblaient être gravement compromis. Les données d'itinérance étaient également impossibles à utiliser pour plusieurs usagers.

Les clients Sosh, dont les infrastructures dépendent du réseau Orange, étaient également touchés par la panne.

Orange a précisé que la panne avait été résolue aux alentours de 11h.

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12:43 - "La situation est revenue à la normale" La panne Orange semble être désormais résolue. Sur les réseaux sociaux, la firme déclare que ses équipes ont identifié et corrigé le problème à l'origine de la panne. La situation reste cependant sous observation et nous vous invitons à redémarrer votre réseau mobile si le problème persiste. Orange a fait face ce matin à un incident technique sur une partie de son réseau mobile.

Les réseaux 4G et 5G pour certains clients grand public et entreprise ont été perturbés, avec des difficultés ponctuelles de connexion, sans coupure totale de service.

La situation sur la — Orange France (@Orange_France) June 29, 2026 12:10 - Les numéros d'urgence sont toujours disponibles Si vous êtes actuellement affecté par la panne Orange, cela pourra peut-être vous rassurer. Malgré l'impossibilité de profiter du réseau 4G ou 5G, les appels d'urgence semblent toujours fonctionner. La raison est simple : en Europe, lorsqu'un utilisateur souhaite passer un appel d'urgence, ce dernier est capable d'emprunter les lignes de n'importe quel opérateur afin d'être mis en relation avec les secours. Ainsi, si votre appel détecte que le réseau Orange ne fonctionne plus, il vous basculera automatiquement sur une autre ligne. 11:40 - Le rétablissement serait effectif d'ici la mi-journée Orange et les autorités locales continuent d'informer les usagers quant à la panne de réseau qui touche actuellement les clients abonnés à Orange et Sosh. Selon l'opérateur, la résolution du problème est en cours et la panne devrait se terminer d'ici le milieu de la journée. Il faudra donc patienter encore quelques petites heures si jamais votre téléphone est concerné par la panne Orange. À la suite dun incident technique, le réseau Orange connaît une panne à léchelle nationale.



Selon Orange le rétablissement du réseau est prévu ce jour à la mi-journée.



La réception des appels durgence nest pas impactée (15-17-18)

Environ 20 % des téléphones portables pic.twitter.com/51SUWZuYCc — Préfète de la Drôme (@Prefet26) June 29, 2026 10:37 - La panne Orange en cours de résolution ? Sur le site Downdetector.fr, on peut remarquer que le nombre de signalements concernant une panne des réseaux Orange et Sosh est en chute libre. Les utilisateurs semblent donc s'exprimer de moins en moins sur la résolution de la panne. Certains clients expriment déjà ne plus subir de dysfonctionnements, mais la panne ne semble pas résolue pour autant. Les équipes techniques d'Orange n'ont toujours pas communiqué davantage sur la situation. 09:54 - Comment suivre la panne Orange en direct ? Trois options s'offrent à vous pour suivre la panne Orange en direct. La première (et la plus simple) est simplement de consulter cet article régulièrement. Nous suivons la situation de près et ne manquerons pas de vous tenir informés sur le sujet. Orange propose également une page de suivi des accidents qui vous permettra d'en savoir plus sur la situation. Enfin, les abonnés Orange et Sosh peuvent utiliser l'application "Orange et moi" et se connecter avec leur ligne pour connaitre leur situation personnelle.

Les abonnés Orange et Sosh se sont réveillés avec une belle panne en ce lundi 29 juin. Les deux opérateurs n'arrivaient plus à fournir un réseau correct pour une grande partie de leurs clients qui ne peuvent plus profiter de la 4G ou de la 5G. Les données en itinérance à l'étrange (ou "roaming") étaient également touchées et les clients en voyage ne peuvaient plus bénéficier de leur forfait.

Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles dOrange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises.

Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et — Orange France (@Orange_France) June 29, 2026

La panne Orange affecte également les services de l'opérateur Sosh, filiale low-cost d'Orange qui repose sur le même réseau de télécommunications. Les clients Sosh souffrent actuellement des mêmes problèmes avec un réseau 4G/5G difficile à utiliser.

Quand s'est terminée la panne d'Orange et Sosh ?

Le site Downdetector regroupait de multiples signalements d'usagers déclarant une panne chez Orange et Sosh à partir de 9h du matin en ce lundi 29 juin. Sur les réseaux sociaux, l'entreprise indiquait être pleinement au courant du problème et que ses équipes techniques sont déjà en cours d'investigation.

Orange a indiqué que la panne avait été résolue aux alentours de 11h. L'origine de la panne n'a cependant pas été communiquée par l'opérateur.