Panne Orange : l'opérateur bloque les appels des abonnés, voici comment y remédier

Une panne a touché les services 4G et 5G de l'opérateur Orange et sa filiale Sosh. L'incident semble désormais résolu.

L'essentiel :

Orange est à nouveau victime d'une panne ce mercredi 1 juillet, seulement deux jours après une précédente panne qui impactait les réseaux 4G et 5G.

Plusieurs abonnés se plaignent de ne plus pouvoir passer d'appels vers des téléphones fixes ou autres opérateurs qu'Orange.

La panne Orange semble être en voie de résolution. N'hésitez pas à désactiver/réactiver vos données mobiles pour vérifier si tout fonctionne à nouveau.

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10:34 - Orange ne communique pas sur la panne Bien que la panne Orange ne semble pas avoir duré plus d'une heure, certains abonnés s'expriment encore sur les réseaux sociaux quant à l'impossibilité de passer des appels. L'opérateur, quant à lui, n'a pas pris la parole sur le sujet. Que ce soit par le biais d'un communiqué de presse ou un simple post sur les réseaux sociaux, la panne n'est nullement mentionnée contrairement à celle survenue le lundi 29 juin dernier.

Mais que se passe-t-il avec Orange cette semaine ? L'opérateur semble avoir été la victime d'une nouvelle panne en ce mercredi 1e juillet. Sur les réseaux sociaux, de multiples utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir passer d'appels à leurs proches ou institutions officielles. Les alertes du site DownDetector indiquent cependant que la panne semble se résorber petit à petit.

La panne Orange semble donc être petit à petit en train de se terminer. Si vous ne parvenez toujours pas à passer des appels vers les fixes ou mobiles, tâchez de réinitialiser votre réseau cellulaire dans les paramètres de votre téléphone. Il est également possible de redémarrer votre appareil pour réinitialiser son réseau.

Orange victime d'une nouvelle panne

Cette panne d'Orange survient seulement deux jours après la précédente qui avait duré toute la matinée du lundi 29 juin. Pendant un peu plus de 4h, les abonnés Orange et Sosh ne pouvaient plus profiter des réseaux 4G et 5G prévus dans leur forfait. Cette fois ci, les abonnés Sosh semblent moins affectés, mais certaines plaintes remontent quand même sur les réseaux sociaux.